Швеція підписала угоду з виробником боєприпасів Nammo про збільшення виробничих потужностей артилерійських боєприпасів у країні.

Про це повідомили в управлінні матеріального забезпечення оборони (FMV) Швеції.

Угода спрямована на збільшення поставок 155-мм артилерійських боєприпасів і зміцнення надійності поставок.

«Зараз ми робимо наступний важливий крок, щоб прискорити інвестиції у виробничі потужності галузі. Це скоротить терміни поставок, підвищить нашу спроможність надавати підтримку Україні і водночас зміцнить надійність поставок артилерійських боєприпасів у Швеції та Північному регіоні в довгостроковій перспективі», — заявив Йонас Лоцне, керівник напряму озброєнь FMV.

При цьому наголошується, що ця ініціатива є третім кроком у комплексних зусиллях зі збільшення виробництва артилерійських боєприпасів і забезпечення подальшої підтримки України.

Раніше, міністр цивільної оборони Швеції Карл-Оскар Болін закликав громадян країни бути готовими до того, що в країні може початися війна.