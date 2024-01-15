Бульдозер для розрівнювання та ущільнення ТПВ. Ілюстраційне фото

У Южноукраїнську планують придбати бульдозер для розрівнювання та ущільнення твердих побутових відходів на полігоні.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».

Управління житлово-комунального господарства Южноукраїнської міської ради має намір витратити на придбання бульдозера з відвалом та розпушувачем 6 мільйонів 181 тисячу гривень.

У тендерній документації вказано, що машина має бути на гусеничному ходу, нова в стандартному заводському виконанні. Також техніка має бути заправлена оливами, технічними рідинами, охолоджувальною рідиною, укомплектована акумуляторною батареєю без механічних пошкоджень та слідів корозії. Рік випуску бульдозера має бути не пізніше 2022 року.

Раніше повідомлялося, що у Южноукраїнську на ліквідацію несанкціонованих сміттєзвалищ планували витратити 394 тисячі гривень.