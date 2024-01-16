На тимчасово окупованій території Херсонщини росіяни продовжують створювати мережу військових комісаріатів та намагаються набрати працівників.

Про це повідомив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.

«Окупаційна адміністрація продовжує створювати мережу військкоматів у Херсонській області та набирати до них персонал», — зазначив він.

Юрій Соболевський зауважив, що чергове підтвердження цих дій — відкрито вакансії до військкомату у Генічеську, одразу кілька відділів потребують спеціалістів.

Нагадаємо, у жовтні 2023 року, РФ планувала провести чистки у військоматах Криму через можливий саботаж.

Також напередодні псевдовиборів військкомати на території тимчасово окупованої Луганської області отримали вказівку на пришвидшення постановки на «військовий облік» місцевих мешканців.