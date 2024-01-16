В департаменті архітектури Миколаївської ОВА після перевірки Держаудитслужби, яка встановила грубі порушення на тендерах з реконструкції водогону в Миколаєві, так і не розірвали договори з підрядниками.

Про це повідомив начальник управління Південного офісу Держаудитслужби в області, Денис Яковлєв, під час брифінгу 16 січня, пишуть «НикВести».

Як відомо, у грудні 2023 року Держаудитслужба знайшла порушення у діях чиновників Миколаївської ОВА у всіх тендерах з реконструкції водогону в Миколаєві. Аудитори вважають, що пропозиції переможців тендерів на 800 мільйонів гривень мали бути відхилені.

Проте, наприкінці грудня 2023 року голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що підрядники вже розпочали реконструкцію мереж на п’яти ділянках водогону.

Денис Яковлев зазначив, що їхня перевірка виявила різні порушення в проведенні тендерів, зокрема у технічних завданнях та процедурних аспектах.

— Ми фіксували різні порушення щодо проведення тендерів, в деяких тендерах є суттєві порушення в технічних завданнях, є процедурні порушення. По кожному тендеру ми надали висновок та зобов'язання, згідно з законом наші повноваження на цьому завершуються, – зазначив Денис Яковлєв.

Він також додав, що Держаудитслужба інформувала правоохоронні органи та заявників про виявлені порушення, проте замовники не подали до суду позови для оскарження рішень служби.

При цьому Денис Яковлєв вказав, що їхня установа не має повноважень подавати в суд на замовників.

— Підрядники поки що ніяк не відреагували на вимоги аудитслужби, тому що в суд не були подані позови, – сказав він.

Як відомо, видання «Наші гроші» проаналізували закупівлі Миколаївської обласної військової адміністрації на реконструкцію водогону в Миколаєві загальною вартістю 836 мільйонів гривень, та заявило, що ціни завищені у 2-3 рази. Реагуючи на цю публікацію, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім сказав, що відзвітує за кожну витрачену копійку та закликав «не вірити поганим новинам». Департамент містобудування, архітектури, капбудівництва та супроводження проєктів розвитку ОВА, коментуючи це розслідування, заявив, що ціни, вказані в тендері, повністю відповідають дійсності.

Також Валентин Гайдаржи прокоментував використання антидемпінгового механізму у закупівлях на реконструкцію водогону. На них раніше акцентував увагу миколаївський бізнесмен, керівник компанії «ВіК Технології» Олександр Жак. Він заявив про корупцію в Миколаївській області, пов’язану з цими закупівлями. За його словами, в закупівлі замовник встановив обмеження для учасників, які пропонують ціни на 5-8% нижчі за очікувану вартість.

Однак, вже за три тижні очільник Миколаївської області зібрав брифінг, на якому подякував журналістам та підтвердив факт завищення ціни підрядником. Він зазначив, що при аналізі вартості було виявлено, що підрядник заклав у ціни інфляцію не лише цього року, а й наступного, а тому сума тендеру зменшиться.

Департамент містобудування, архітектури, капбудівництва та супроводження проєктів розвитку Миколаївської ОВА, коментуючи розслідування видання «Наші гроші», щодо переплати за реконструкцію водогону, заявили, що ціни, вказані в тендері, відповідають дійсності.