Марія Гельман. Фото: Anadolu Agency.

Організатори міжнародного конкурсу фотожурналістики і документалістики World Press Photo 2024 не виключатимуть росіянку Марію Гельман зі складу журі.

Про це «Суспільному Культура» повідомив директор із комунікацій World Press Photo Ендрю Девіс.

Він послався на те, що виключення члена журі на цьому етапі конкурсу стане «практичною і моральною проблемою».

Організатори розповіли, що під час вибору членів журі прагнуть дотримуватися балансу між різними характеристиками, як-от: професійна роль (новини, документальні фотографи, редактори тощо), стать, особистий бекґраунд та підхід до фотографії.

«Як і всіх членів журі, Марію Гельман обрали за її професіоналізм та досвід», — кажуть у World Press Photo.

Раніше, 16 січня, Українська Асоціація професійних фотографів (УАПФ) вимагала виключити зі складу журі конкурсу World Press Photo 2024 представницю Росії Марію Гельман та опублікували заяву, в якій виголошували свою позицію.

Разом з тим, асоціація запізно звернулася до організаторів, адже список європейської команди суддів опублікували ще у грудні 2023 року.

Нагадаємо, знімок українського фотографа Євгена Малолєтки, зроблений після того, як російські війська влучили бомбою по пологовому у Маріуполі в березні 2022 року, отримав головну нагороду World Press Photo 2023.

Справка:

Марія Гельман — російська квір–фотографка, візуальна оповідачка та продюсерка. Була учасницею міжнародної фотоагенції VII Photo Agency. У своїх роботах вона часто досліджує теми ідентичності, травми і вразливості та «прагне кинути виклик стереотипам та упередженням». Вона також фокусується на житті та ідеології альтернативних спільнот і різних соціальних груп, які стикаються з дискримінацією.