В Миколаєві поліцейські затримали двох чоловіків, яких підозрюють у збуті психотропних речовин через «закладки».

Про це інформують на Facebook-сторінці поліції області.

Зазначається, що правоохоронці вилучили у чоловіків 89 закладок, 40 грамів кристалічної наркоречовини та упакований канабіс.

«Нині обох зловмисників слідчі затримали та оголосили їм про підозру. За скоєне підозрюваним загрожує до восьми та до десяти років ув’язнення», — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що під час патрулювання на одній із вулиць міста оперативники зупинили 21-річного місцевого жителя, який повідомив про наявність наркотиків при собі та своїх намірах розповсюдження. Під час обшуку у нього було вилучено 20 згортків із кристалічною та порошкоподібною речовиною білого кольору.

Поліцейські затримали чоловіків, які робили «закладки» з наркотичними речовинами. Фото: Facebook/Поліція Миколаївської області Поліцейські затримали чоловіків, які робили «закладки» з наркотичними речовинами. Фото: Facebook/Поліція Миколаївської області Поліцейські затримали чоловіків, які робили «закладки» з наркотичними речовинами. Фото: Facebook/Поліція Миколаївської області

Раніше також повідомлялось, що у Вознесенському районі Миколаївщини правоохоронці затримали групу з п’яти людей, яка займалася виготовленням та збутом психотропу PVP.

Нагадаємо, у Миколаєві правоохоронці затримали правопорушника та вилучили у нього 5 кілограмів гашишу, пів кілограма коноплі, 200 грамів порошкоподібної речовини, понад 170 готових до розповсюдження закладок та інші наркотичні засоби.