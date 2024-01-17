Вчені з Університету штучного інтелекту Мохаммеда бін Заїда в Абу-Дабі розширили можливості штучного інтелекту. Тепер він уміє імітувати почерк людини.
Про це повідомляє Bloomberg.
Згідно з останніми розробками, спеціалізована нейронна мережа, яка була успішно створена і протестована дослідницькою групою, вже вміє чудово імітувати людське письмо, а науковці отримали патент на свою інновацію в Сполучених Штатах.
Ця нова можливість штучного інтелекту дуже вчасно наздогнала інші проривні функції, як от імітація людського голосу та можливість імітувати емоції на обличчі синхронізуючись з нібито вимовленим текстом. Науковці запевняють, що для відтворення людського почерку системам ШІ буде достатньо ознайомитися з кількома абзацами «вихідного матеріалу».
Планується, що подібні нові можливості ШІ застосовуватимуть, зокрема, люди з пораненнями, які не мають можливості взяти ручку в руку.
Хоча дослідницька група Університету штучного інтелекту Мохаммеда бін Заїда в ОАЕ висловила захоплення потенційними можливостями застосування цієї технології, вони з обережністю ставляться до її можливого зловживання.
Нагадаємо, що штучний інтелект допоміг поліції Нью-Йорка спіймати наркодилера.
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Вчені з Університету штучного інтелекту Мохаммеда бін Заїда в Абу-Дабі розширили можливості штучного інтелекту. Тепер він уміє імітувати почерк людини.
Про це повідомляє Bloomberg.
Згідно з останніми розробками, спеціалізована нейронна мережа, яка була успішно створена і протестована дослідницькою групою, вже вміє чудово імітувати людське письмо, а науковці отримали патент на свою інновацію в Сполучених Штатах.
Ця нова можливість штучного інтелекту дуже вчасно наздогнала інші проривні функції, як от імітація людського голосу та можливість імітувати емоції на обличчі синхронізуючись з нібито вимовленим текстом. Науковці запевняють, що для відтворення людського почерку системам ШІ буде достатньо ознайомитися з кількома абзацами «вихідного матеріалу».
Планується, що подібні нові можливості ШІ застосовуватимуть, зокрема, люди з пораненнями, які не мають можливості взяти ручку в руку.
Хоча дослідницька група Університету штучного інтелекту Мохаммеда бін Заїда в ОАЕ висловила захоплення потенційними можливостями застосування цієї технології, вони з обережністю ставляться до її можливого зловживання.
Нагадаємо, що штучний інтелект допоміг поліції Нью-Йорка спіймати наркодилера.