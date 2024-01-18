Google звільняє сотні співробітників у своїй команді з продажу реклами.
Про це пише Reuters.
Цей крок підтверджує, що скорочення робочих місць в компанії продовжаться цього року, оскільки вона прагне впроваджувати програмне забезпечення зі штучним інтелектом і автоматизацію, щоб зменшити навантаження.
Минулого тижня Google заявив, що звільнить кількох співробітників у своїх підрозділах Voice Assistant, апаратних групах, відповідальних за Pixel, Nest і Fitbit, а також у своїй команді доповненої реальності.
За словами компанії, відділ клієнтських рішень Google, який обслуговує клієнтів середнього рівня, стане основною командою для подальшого зростання.
Раніше повідомлялося, що у Google Chrome зʼявилися нові функції безпеки й продуктивності.
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Google звільняє сотні співробітників у своїй команді з продажу реклами.
Про це пише Reuters.
Цей крок підтверджує, що скорочення робочих місць в компанії продовжаться цього року, оскільки вона прагне впроваджувати програмне забезпечення зі штучним інтелектом і автоматизацію, щоб зменшити навантаження.
Минулого тижня Google заявив, що звільнить кількох співробітників у своїх підрозділах Voice Assistant, апаратних групах, відповідальних за Pixel, Nest і Fitbit, а також у своїй команді доповненої реальності.
За словами компанії, відділ клієнтських рішень Google, який обслуговує клієнтів середнього рівня, стане основною командою для подальшого зростання.
Раніше повідомлялося, що у Google Chrome зʼявилися нові функції безпеки й продуктивності.