Google звільняє сотні співробітників у своїй команді з продажу реклами.

Про це пише Reuters.

Цей крок підтверджує, що скорочення робочих місць в компанії продовжаться цього року, оскільки вона прагне впроваджувати програмне забезпечення зі штучним інтелектом і автоматизацію, щоб зменшити навантаження.

Минулого тижня Google заявив, що звільнить кількох співробітників у своїх підрозділах Voice Assistant, апаратних групах, відповідальних за Pixel, Nest і Fitbit, а також у своїй команді доповненої реальності.

За словами компанії, відділ клієнтських рішень Google, який обслуговує клієнтів середнього рівня, стане основною командою для подальшого зростання.

Раніше повідомлялося, що у Google Chrome зʼявилися нові функції безпеки й продуктивності.