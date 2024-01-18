Віктор Ляшко. Фото: facebook/Міністерство охорони здоров'я України

У кожній кластерній лікарні в Україні планують створити центр ментального здоров’я, де пацієнти зможуть отримати психологічну допомогу. Центри будуть одним із структурних підрозділів лікарень.

Про це на брифінгу 17 січня розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, повідомляє «Укрінформ».

Наразі кожен пацієнт має змогу звернутись до свого сімейного лікаря з проблемами, що стосуються психічного здоров’я.

«Медична система переходить на новий етап – у кожній кластерній лікарні ми створюємо центри ментального здоров’я, у яких будуть і психологи, і психотерапевти, де можна буде отримати психологічну підтримку і допомогу. У новій Програмі медичних гарантійна 2024 рік передбачений пакет, за яким у кожному медзакладі має бути сформована команда ментального здоров’я»,– розповів Ляшко.

Також міністр зазначив, що вже готова госпітальна мережа. Зараз із медзакладами укладають угоди. Після завершення контрактування, Національна служба здоров’я України оприлюднить дашборди, на яких можна буде знайти ці лікарні.

Як додав міністр, інші лікарні, за умови відповідності вимогам НСЗУ, також можуть створити у себе центр ментального здоров’я.

«У майбутньому у рамках розбудови системи ментального здоров’я планують запровадити психологічну реабілітацію. У рамках санаторно-курортного лікування ми хочемо створити те, що допомагатиме відновлювати ментальне і психологічне здоров’я», – сказав Ляшко.

Міністр також наголосив, що кількість бюджетних місць в університетах на спеціальність «клінічна психологія» у 2023-2024 роках зросте.

Нагадаємо, в Березанці в Миколаївській області відкрили модульну лікарню, де можуть надаватись медпослуги з сучасним обладнанням. Заклад побудовано за фінансової участі уряду Німеччини.