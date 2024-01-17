Президент України Володимир Зеленський та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Ілюстрація: «Інформатор»

Державне підприємство «Центр захисту інформаційного простору України» за бюджетні кошти замовить послуги моніторингу українських і закордонних ЗМІ та соцмереж про ключових політичних та військових осіб України.

Про це повідомляє Інформатор.

Зазначається, що на тендер, який був оголошений 12 січня 2024 року, планують витратити до 8 млн 193 тис. 312 грн. Згідно з даними у ProZorro, пропозиції до тендеру можна подати до 22 січня, а послуги мають надаватися до кінця 2024 року.

Згідно з тендерною документацією, постачальнику послуг необхідно буде щоденно моніторити ЗМІ (українські та провідні іноземні з відкритими на загал публікаціями), соціальні мережі (Facebook, Twitter - X, Instagram, YouTube, Telegram, TikTok).

Моніторити доведеться матеріали про:

Президента України Володимира Зеленського;

Першу леді Олену Зеленську та її фонд;

Голову Офісу Президента Андрія Єрмака;

заступників голови Офісу Президента та радників;

Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного;

Начальника генштабу ЗСУ та його заступників;

Кабінет Міністрів України та кожного міністра і заступників окремо;

Голову Верховної Ради України Руслана Стефанчука, його заступників Олександра Корнієнка та Олену Кондратюк;

Верховну Раду та ЗСУ як інституції.

Державному Центру захисту інформаційного простору України надаватимуть звіти (6 днів на тиждень, тижневі і місячні) про аудиторію, охоплення матеріалів та зміст телесюжетів.

У тендерній документації зазначено, що це потрібно для «оцінки поширення необхідних наративів» та «оцінки лояльності медіа до персон».

Тим часом бюджет Миколаєва зрізали на 2,7 мільярда гривень, оскільки в рамках закону «Про державний бюджет на 2024 рік» Кабінет міністрів планує спрямувати всі надходження від ПДФО військовослужбовців, 64% з яких зараз залишаються у місцевих бюджетах, у державний бюджет.

В Асоціації міст України вважають, що ці кошти, найімовірніше, розчиняться в держбюджеті, як і 36% нинішнього ПДФО, яким розпоряджається Мінфін. Йдеться про 25,8 мільярда гривень цього року і 93,7 мільярда гривень наступного, уточнив напередодні премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Верховна Рада України для компенсації від втрати ПДФО з доходів військових може виділити громадам Миколаївської області дотацію в сумі у понад 517 мільйонів гривень.

6 жовтня 2023 року повідомлялось, що Бюджетний комітет Верховної ради переглянув рішення щодо законопроєкту про ПДФО з військових та вніс правки: з 1 жовтня по 31 грудня 2023 року «військовий» ПДФО спрямовується до державного бюджету в пропорції 50% на 50%. Одна частина у 13 мільярдів гривень йтиме Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України на дрони, а другу частину, теж 13 мільярдів гривень, направлятимуть Міноборони на закупівлю артилерійських систем.

Також ситуацію з можливою втратою військового ПДФО прокоментували народні депутати. Зокрема, народний депутат від партії «Слуга народу» Артем Чорноморов виступив з критикою в бік Міністерства фінансів та бюджетного комітету Верховної Ради України через рішення забрати з бюджету Миколаєва податку на доходи фізосіб, який сплачують військові.

Під час сесії Миколаївської міської ради він заявив, що не буде підтримувати державний бюджет 2024, якщо в нього не внесуть поправки для того, щоб залишити в прифронтових громадах податок на доходи фізичних осіб, який сплачують військовослужбовці.

Народний депутат України Максим Дирдін повідомив, що не вноситиме до державного бюджету-2024 правки по Миколаївській області. На відміну від його колеги, нардеп Олександр Пасічний розказав, що працює над внесенням правок до державного бюджету на 2024 рік, щоб збалансувати доходи міста Миколаєва дотаціями після втрати податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), який сплачують військові.

Народний депутат України Ігор Негулевський заявив, що підтримує вилучення військового податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) з бюджетів громад, оскільки зараз пріоритет — перемога України, тому всі інші питання, включаючи повсякденні потреби громад, мають бути відкладені на другий план.