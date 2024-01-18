Балтійські країни підтримують включення російського та білоруського зерна до нового пакету санкцій ЄС.

Про це заявив міністр транспорту та комунікацій Литви Марюс Скуодіс після зустрічі з латвійським і естонським колегою, пише Економічна правда з посиланням на литовське телебачення.

Зазначається, що Марюс Скуодіс 17 січня обговорив питання посилення санкцій проти Росії та Білорусі з міністром клімату Естонії Крістен Міхал і міністром транспорту Латвії Каспарсом Бріскенсом.

— Ми домовилися, що необхідно координувати всі дії один з одним, уникаючи індивідуальних національних ініціатив і продовжувати обмін інформацією з питань транспортного сектору, таких як зерно та інші, — сказав Марюс Скуодіс.

Крім того, Марюс Скуодіс заявив, що транзитом через Литву транспортується мало російського зерна, а більшість — через Латвію, що є «великою проблемою».

Раніше повідомлялося, що Литва надасть Україні допомогу на 200 мільйонів євро, а також відправить бронетранспортери М-577, боєприпаси та інше обладнання.