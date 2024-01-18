Щоб стежити за спортивними подіями в Україні та світі, потрібно знайти надійне та зручне джерело інформації. Як таке точно варто розглянути Спорт ЮА - великий ресурс з 20-річним досвідом роботи в промисловості. Він відомий не одному поколінню українських уболівальників як місце, де завжди можна знайти цікавий спортивний контент.

Популярність та лідерські позиції порталу підтверджуються статистикою. За даними SimilarWeb, він має відвідуваність на рівні 18,5 мільйонів візитів на місяць (дані за грудень 2023 року). Ресурс лідирує в категорії «Інші види спорту» та входить до топ-100 найпопулярніших сайтів України (58 місце). Середня тривалість відвідування Sport UA становить понад п'ять хвилин.

Основні розділи Sport UA: все зрозуміло та зручно

Своєю високою популярністю Sport UA завдячує зручній подачі інформації. Сайт має логічну та зрозумілу структуру з комфортним поділом на рубрики. На головній сторінці є посилання на найпопулярніші розділи:

Футбол;

бокс;

теніс;

біатлон;

баскетбол;

хокей;

волейбол.

Кожен із них містить підкатегорії, присвячені окремим турнірам та темам. Це зручно, оскільки читач може зануритися в конкретний розділ і не відволікатися на інший контент, який не пов'язаний з його інтересами. Любителі боксу можуть не відволікатися на новини тенісу чи біатлону, а баскетбольні вболівальники – на контент про хокей чи ММА.

Ще одна перевага сайту – оперативне наповнення стрічки новин. Редакція уважно стежить за подіями та своєчасно публікує гарячі новини у будь-який час, у тому числі й уночі. Завдяки наявності власних джерел портал часто першим повідомляє інсайдерську інформацію, яку згодом тиражують інші ЗМІ. Тому новини Sport UA стабільно опиняються на перших сторінках агрегаторів.

Де дивитися футбол і як закінчився матч, підкаже Sport UA

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