На Херсонщині українські військові здійснюють неймовірний подвиг, тримаючи оборону та відстоюючи нашу землю від агресивного вторгнення російських військ.

Боєць 123 окремої бригади ТрО Олександр поділився своєю історією в інтерв'ю Радіо Свобода.

24 лютого 2022 року Олександр разом із товаришем повернувся у прифронтовий Миколаїв з-за кордону захищати свій дім. Сьогодні він воює у плавнях Дніпра на Херсонщині, на одній із дуже складних ділянок фронту.

«Ми перемістились в села на Херсонщині, «вимивати» лівий берег. І страшно, й весело, й смішно», – сказав він.

Військовий розповів, що у важких умовах оборони важливою стає підтримка та ротація, але зазначає, що ситуація із мобілізацією наразі не є задовільною. Все ж, вони не мають наміру відступати, готуючись до найтяжчого.

«Бувають моменти, коли тяжко. Але потім скажу своїм дітям: «Дивіться, папа не сидів десь у Європі, не утік», - говорить військовий, висловлюючи рішучість боротися.

Також він розповів, що обстановка на Херсонщині залишається напруженою, але українські військові продовжують опір.

Миколаївець зазначив, що бійці ведуть бій не тільки з ворожою армією, а й з важкими погодними умовами, водою та відсутністю достатніх засобів для захисту від холоду. Зокрема, гідрокостюми стали необхідністю, оскільки вода, яку доводиться перетинати, надто холодна, а в недостатку такого обладнання вже тонули та мерзли деякі бійці.

Нагадаємо, миколаївський військовий Тарас з позивним «Тарік» — оператор ПЗРК зенітно-ракетного артилерійського дивізіону морпіхів розповів, що до лав Збройних сил України потрапив не одразу, проте згодом його нагородили орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

Оновлений закон про мобілізацію в Україні

19 грудня президент України Володимир Зеленський виступив з підсумковою пресконференцією, де повідомив, що Генеральний штаб та Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний запропонували додатково мобілізувати ще до 400-500 тисяч людей для військових дій.

Згодом, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний прокоментував плани щодо мобілізації 500 тисяч людей до лав української армії. Він сказав, що командування запиту на конкретні цифри не подавало.

Голова президентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що 25 грудня уряд мав внести законопроєкт щодо мобілізації, над яким він працює на прохання військових.

Комітет Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки розпочав 4 січня розгляд нового закону про мобілізацію. Обговорення разом з командуванням ЗСУ та представниками Міноборони буде тривати декілька днів.

11 січня законопроєкт №10378 щодо вдосконалення мобілізації, військового обліку та проходження військової служби повернули назад на доопрацювання.

Що з мобілізацією на Миколаївщині?

Як відомо, за час повномасштабної війни до лав ЗСУ мобілізували 33 тисячі мешканців Миколаївщини.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім висловив переконання у необхідності мобілізації після особистого спілкування з військовими, які зараз захищають державу.

Голова ОВА додав, що гроші не мають бути головною мотивацією для захисту держави.

У відповідь на це депутатка Миколаївської обласної ради Оксана Калюжна негативно відреагувала на заяву керівництва області щодо мобілізації, порівнявши видачу повісток ухилянтам з відловом собак.