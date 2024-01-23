У Миколаєві сідельний тягач із напівпричепом врізався в легковик. Фото: Патрульна поліція у Миколаївській області

У понеділок, 15 січня близько 22 години, у Миколаєві сідельний тягач із напівпричепом допустив наїзд на автомобіль Daewoo Lanos і втік.

Про це повідомляє патрульна поліція у Миколаївської області.

Як відомо, інцидент трапився на проспекті Героїв України, в районі будинку №24А (Тернівське кільце).

Наразі відділом розшуку та обробки матеріалів ДТП встановлюються очевидці ДТП, а також розшукується автомобіль-порушник та його водій.

«Відділ розшуку та обробки матеріалів ДТП УПП у Миколаївській області звертається з проханням до громадян, які мають будь-які відомості про вищезазначену дорожньо-транспортну пригоду або місце знаходження транспортного засобу та водія, що розшукується, повідомити за телефонами 063-191. -26-26, (0512) 53-18-44, 102 або звернутися за адресою: м. Миколаїв, вул. Новозаводська 1б/1, каб. 113»,—наголошують правоохоронці.

Нагадаємо, що у Миколаєві патрульні розшукали та притягнули до відповідальності водія, який порушував ПДР.