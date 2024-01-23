Міський голова Мелітополя Іван Федоров

Уряд погодив Івана Федорова, міського голову Мелітополя, на посаду голови Запорізької обласної військової адміністрації.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

Наразі керівником Запорізької обласної військової адміністрації є Юрій Малашко.

Зазначимо, що у березні 2022 року Олександр Федоров потрапив у полон до російських окупантів через відмову співпрацювати з окупаційною владою. В заручниках міського голову утримували 6 днів, після чого обміняли на 9 російських солдатів-строковиків.