Уряд погодив Івана Федорова, міського голову Мелітополя, на посаду голови Запорізької обласної військової адміністрації.
Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.
Наразі керівником Запорізької обласної військової адміністрації є Юрій Малашко.
Зазначимо, що у березні 2022 року Олександр Федоров потрапив у полон до російських окупантів через відмову співпрацювати з окупаційною владою. В заручниках міського голову утримували 6 днів, після чого обміняли на 9 російських солдатів-строковиків.
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Уряд погодив Івана Федорова, міського голову Мелітополя, на посаду голови Запорізької обласної військової адміністрації.
Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.
Наразі керівником Запорізької обласної військової адміністрації є Юрій Малашко.
Зазначимо, що у березні 2022 року Олександр Федоров потрапив у полон до російських окупантів через відмову співпрацювати з окупаційною владою. В заручниках міського голову утримували 6 днів, після чого обміняли на 9 російських солдатів-строковиків.