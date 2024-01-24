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Криза у Червоному морі впливає на поставки всього, від автомобілів до енергоносіїв, це питання часу, коли зростаючі витрати і напруга в ланцюжках поставок позначаться у звітах про прибутки компаній.

Про це пише Bloomberg.

Кілька компаній вже попереджають про такі наслідки. Виробник електромобілів Tesla планує двотижневу зупинку виробництва на німецькому заводі через затримки з поставками, а шведська Volvocar AB оголосила про триденну зупинку свого заводу в Бельгії.

Британські ритейлери Tesco Plc, Marks & Spencer Group Plc і Next Plc заявили про ризик підвищення цін для споживачів.

«Щонайменше 2300 кораблів йдуть довгими обхідними шляхами, щоб уникнути нападів бойовиків-хуситів у Червоному морі. На цей маршрут зазвичай припадає понад 12% світової морської торгівлі. Центробанки попереджають про сплеск інфляції, який може перешкодити зниженню процентних ставок. Для багатьох компаній, особливо в Європі, це збільшує час транзиту, збільшує рахунки за фрахт і підвищує витрати на страхування. І це змушує аналітиків переглянути оцінки прибутків компаній», — пише агентство.

За останні три місяці консенсус-прогноз прибутків автовиробників знизився на 5%, свідчать дані Bloomberg.

Вантажовідправники, з іншого боку, виявляються у виграші: контейнерні тарифи на деяких маршрутах зросли на 300%, а прогнози доходів транзитних компаній, що входять до індексу MSCI Europe, знизилися на 1,5%.

Lazard Freres Gestionскоротив інвестиції в автомобільний сектор, вважаючи його «одним з перших, хто постраждає через складний і напружений ланцюжок поставок». Фонд також уникає роздрібної торгівлі, оскільки вона «може постраждати від нестачі товарів для продажу».

«Якщо це триватиме ще один-два місяці, ви напевно побачите деякі попередження щодо прибутку, пов'язані з цим», — прогнозують експерти.

За оцінками Bloomberg Intelligence, поточні витрати на контейнерні перевезення, якщо вони збережуться, можуть призвести до зростання інфляції у Великобританії та єврозоні наприкінці 2024 — на початку 2025 року.

Але ці події сприяють зростанню статків глобальних судноплавних компаній, таких як AP Moller-Maersk A/S і Hapag-Lloyd AG в Європі, американська ZIM Integrated Shipping і японська Mitsui OSK Lines Ltd. Страховики також повинні отримати вигоду, оскільки андеррайтери підвищують премії вдесятеро на деяких морських маршрутах.

Нагадаємо, у січні темпи експорту українського продовольства впали на 20%. Причиною цього стали новорічні свята та криза у Червоному морі.

Нагадаємо, США розпочали спільну операцію десяти країн задля безпеки морського руху в Червоному морі. Варто додати, що кілька великих міжнародних судноплавних компаній оголосили, що призупинять використання Червоного моря для судноплавства через безпекові загрози.