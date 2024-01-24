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Всесвітня продовольча програма ООН (World Food Programme) виділила Миколаївській області понад 1 мільйон гривень на гаряче харчування учнів молодшої школи.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Гроші підуть на часткове відшкодування харчування за вересень-грудень 2023 року.

Вони будуть спрямовані у бюджети 10 територіальних громад та частково компенсують гаряче харчування для приблизно двох тисяч дітей у 14 школах.

В ОВА нагадали, що у листопаді 2023 року World Food Programme підписала договір щодо підтримки щоденних шкільних обідів з Миколаївською областю.

Упродовж 2023-2024 навчального року програма фінансує 30% щоденних гарячих обідів для учнів 1-4 класів. Кошти, отримані в межах програми, школи спрямовують на поліпшення якості харчування або зменшення вартості обідів, яку покривають батьки.

Раніше управління освіти Миколаївської міської ради оголосило тендер і шукає компанію, яка організовуватиме харчуванням у навчальних закладах міста весь наступний рік. На харчування дітей на 2024 рік планують витратити 67 мільйонів 472 тисячі 699 гривень.

Нагадаємо, що минулого року у Миколаєві встановили нову вартість харчування дітей у навчальних закладах міста.