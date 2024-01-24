Іноземні інвестори висловили зацікавленість в приватизації двох українських державних банків — «Укргазбанку» та «Сенс банку».

Про це в коментарі «Економічній правді» розповів заступник міністра фінансів Юрій Драганчук.

— Держава має стратегію зменшення банківського сектору, присутності та своєї участі (в ньому, — прим.). Але треба реально дивитись на речі. Ринок зараз такий, що ви самі розумієте, «Приватбанк» — це той банк, в який готова вкладати гроші держава, і банк, який генерує мільярд доларів доходу державного бюджету, — сказав посадовець.

Він зазначив, що поки держава не готова продати цей банк, але не виключив цього в майбутньому.

— У нас є зацікавленість іноземних інвесторів в двох державних банках. Це «Укргазбанк» і «Сенс Банк» і ми активно готуємо їх до продажу. Ці сигнали ми отримали наприкінці минулого року, починаючи з осені, — розповів заступник міністра фінансів.

За словами Юрія Драганчука, незабаром Мінфін буде брати фінансових радників для цих банків.

Нагадаємо, у жовтні 2023 року президент Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє націоналізувати системний банк за 1 гривню. В Україні 14 системно важливих банків, але під прицілом один — Альфа-Банк Михайла Фрідмана, який потрапив під українські санкції. Пізніше банк було націоналізовано, а він змінив назву на «Сенс банк».