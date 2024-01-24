У Миколаївській області зросла потреба в робітничих кадрах, зокрема на деокупованих територіях.



Про це на брифінгу повідомила директорка департаменту освіти і науки Алла Веліховська, пишуть «НикВести».



Вона зазначила, що професійно-технічні навчальні заклади активно працюють над підготовкою кваліфікованих робітників. Зокрема, протягом останнього року значно поліпшилася матеріальна база навчальних закладів, включаючи навчальні майстерні та укриття.

«Сьогодні, як ніколи, зросла потреба в робітничих кадрах. Особливо деокуповані райони потребують відновлення. Тому ми працюємо над підготовкою фахівців», – сказала Алла Веліховська.

Також вона розповіла про співпраця з програмою розвитку ООН, що дозволяє організовувати короткотривалі курси для формування часткових кваліфікаційних компетенцій у різних сферах.

«Ми співпрацюємо з програмою розвитку ООН і вони надають можливість у організації короткотривалих курсів, щоб доросла людина могла їх пройти й отримати роботу. Такі курси проходили з багатьох спеціальностей: трактористи, електрики, будівельники, енергетики й інші. Курси продовжуємо організовувати й вони повністю безкоштовні», – підкреслила директорка департаменту освіти і науки Алла Веліховська.

Нагадаємо, у Миколаївській області сьогодні ведуться роботи по відновленню 47 навчальних закладів.

Також варто зазначити, що Всесвітня продовольча програма ООН (World Food Programme) виділила Миколаївській області понад 1 мільйон гривень на гаряче харчування учнів молодшої школи.

Раніше начальниця міського управління охорони здоров’я Ірина Шамрай розповіла, що у зв’язку з війною з Миколаєва виїхало багато молодих спеціалістів-медиків, що спричинило дефіцит низки лікарських спеціальностей в миколаївських медичних закладах.

Крім того, наразі в Миколаєві в дефіциті також такі спеціальності, як педіатри, терапевти та лікарі-реаніматологи. Зокрема, реаніматологів та терапевтів сьогодні потребує саме лікарня швидкої медичної допомоги, яка нещодавно пережила скорочення штату, через зменшення фінансування. Однак, Ірина Шамрай запевняє, що ця ситуація не має відношення до дефіциту кадрів.

Нагадаємо, раніше начальниця міського управління охорони здоров’я Ірина Шамрай заявила, що в миколаївській ЛШМД необхідно скоротити шість медпрацівників, які наразі за кордоном та не виконують свою роботу. Крім того у лікарні існує 299 незайнятих посад.