У Миколаєві розпочали курсування нові автобуси, отримані завдяки партнерству із норвезьким містом Крістіансанн.
Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич у Telegram.
Ці транспортні засоби будуть обслуговувати маршрут №1 «Завод Океан - мкрн Північний».
«Ще раз дякуємо нашим партнерам із Норвегії за цей важливий внесок у розвиток нашого транспортного господарства», – зазначив Сєнкевич.
Нагадаємо, в листопаді 2023 року, Норвегія передала Миколаєву пасажирські автобуси. Кожний з них може вмістити майже 100 осіб також вони пристосовані під перевезення людей з обмеженими фізичними можливостями. Планувалось, що автобуси будуть курсувати в Корабельний район.
Нагадаємо, що в червні Миколаїв отримав другий новий тролейбус в рамках відновлення співпраці з ЄБРР.
Як повідомлялося, в липні минулого року в результаті обстрілів було пошкоджено 18 тролейбусів КП «Миколаївелектротранс».
На початку року мер Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів, що для того, щоб перевести процес навчання у Миколаєві в офлайн-формат, необхідно забезпечити місто шкільними автобусами, оскільки частина закладів була зруйнована росіянами. Він відзначив, що наразі Миколаєву взагалі не вистачає громадського транспорту, оскільки його частина була передана військовим, частина — знищена чи пошкоджена обстрілами.
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У Миколаєві розпочали курсування нові автобуси, отримані завдяки партнерству із норвезьким містом Крістіансанн.
Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич у Telegram.
Ці транспортні засоби будуть обслуговувати маршрут №1 «Завод Океан - мкрн Північний».
«Ще раз дякуємо нашим партнерам із Норвегії за цей важливий внесок у розвиток нашого транспортного господарства», – зазначив Сєнкевич.
Нагадаємо, в листопаді 2023 року, Норвегія передала Миколаєву пасажирські автобуси. Кожний з них може вмістити майже 100 осіб також вони пристосовані під перевезення людей з обмеженими фізичними можливостями. Планувалось, що автобуси будуть курсувати в Корабельний район.
Нагадаємо, що в червні Миколаїв отримав другий новий тролейбус в рамках відновлення співпраці з ЄБРР.
Як повідомлялося, в липні минулого року в результаті обстрілів було пошкоджено 18 тролейбусів КП «Миколаївелектротранс».
На початку року мер Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів, що для того, щоб перевести процес навчання у Миколаєві в офлайн-формат, необхідно забезпечити місто шкільними автобусами, оскільки частина закладів була зруйнована росіянами. Він відзначив, що наразі Миколаєву взагалі не вистачає громадського транспорту, оскільки його частина була передана військовим, частина — знищена чи пошкоджена обстрілами.
|
Огляд російських медіа за грудень 2023 року: головні фейки та маніпуляціїВіталій Новіков
|
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|