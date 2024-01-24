Розпочали курсування нові автобуси. Фото: пресслужба міськради

У Миколаєві розпочали курсування нові автобуси, отримані завдяки партнерству із норвезьким містом Крістіансанн.

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич у Telegram.

Ці транспортні засоби будуть обслуговувати маршрут №1 «Завод Океан - мкрн Північний».

«Ще раз дякуємо нашим партнерам із Норвегії за цей важливий внесок у розвиток нашого транспортного господарства», – зазначив Сєнкевич.

Нагадаємо, в листопаді 2023 року, Норвегія передала Миколаєву пасажирські автобуси. Кожний з них може вмістити майже 100 осіб також вони пристосовані під перевезення людей з обмеженими фізичними можливостями. Планувалось, що автобуси будуть курсувати в Корабельний район.

Нагадаємо, що в червні Миколаїв отримав другий новий тролейбус в рамках відновлення співпраці з ЄБРР.

Як повідомлялося, в липні минулого року в результаті обстрілів було пошкоджено 18 тролейбусів КП «Миколаївелектротранс».

На початку року мер Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів, що для того, щоб перевести процес навчання у Миколаєві в офлайн-формат, необхідно забезпечити місто шкільними автобусами, оскільки частина закладів була зруйнована росіянами. Він відзначив, що наразі Миколаєву взагалі не вистачає громадського транспорту, оскільки його частина була передана військовим, частина — знищена чи пошкоджена обстрілами.