У Хмельницькій області церква, що вийшла з московського патріархату, придбала для ЗСУ дрони, фото з ФБ релігійної громади

У Нетішині Хмельницької області громада Собору, який минулого року перейшов від російської церкви до ПЦУ, придбала 4 FPV-дрони.



Про це повідомили на сторінці релігійної громади.



Громада придбала дрони за кошти, зібрані під час проведення регіонального фестивалю колядок та щедрівок «Нас єднає коляда», який вперше пройшов у Соборі Ікони Божої Матері «Неопалима Купина», а також — кошти, які були зібрані під час традиційної різдвяної коляди дівчатами Анною та Ніною та дорослими парафіянами.



Разом із безпілотниками настоятель храму о.Олег Ілько передав від релігійної громади Собору 6045 гривень на комплектуючі для FPV-дронів.

Нагадаємо, віцепремʼєр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров закликає українців долучатися до проєкту «Народний дрон», який навчить збирати 7-дюймові FPV-дрони в домашніх умовах.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський заявив, що у 2024 році Україна планує виробити мільйон дронів. Голова Мінцифри Михайло Федоров і міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін вважають цю цифру реальною.

Раніше ми писали, що мер Миколаєва Олександр Сєнкевич наразі проходить навчання з управління FPV-дронами.