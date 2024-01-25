Україна та Європейський Союз проводять перемовини щодо того, аби майбутні міграційні правила ЄС допомагали у поверненні українців додому наступного року та підтримати економіку.

Про це пише Politico.

У пошуках регулювання, яке б заохочувало українців повертатися, представники України проводять попередні обговорення, щоб визначити, як виглядатимуть правила ЄС після березня 2025 року — особливо якщо Євросоюз візьме на себе зобов'язання підтримувати українських біженців доти, доки триватиме війна, розповіли виданню два дипломати ЄС.

Хоча Київ не звертався до Євросоюзу з офіційним проханням про сприяння поверненню біженців, дипломати ЄС зазначили, що з української сторони існує певний тиск щодо посилення майбутніх правил для повернення людей. Один з дипломатів додав, що наразі це не є конкретним проханням від українського уряду, а скоріше дослідницьким. Обидва дипломати ЄС говорили на умовах анонімності.

Нагадаємо, у Молдові влада закрила тимчасовий центр допомоги для українських біженців у прикордонному місті Паланка.

Зазначимо, що Естонія надала 700 тисяч євро на психологічну допомогу та інтеграцію українських біженців.