Україна та Європейський Союз проводять перемовини щодо того, аби майбутні міграційні правила ЄС допомагали у поверненні українців додому наступного року та підтримати економіку.
Про це пише Politico.
У пошуках регулювання, яке б заохочувало українців повертатися, представники України проводять попередні обговорення, щоб визначити, як виглядатимуть правила ЄС після березня 2025 року — особливо якщо Євросоюз візьме на себе зобов'язання підтримувати українських біженців доти, доки триватиме війна, розповіли виданню два дипломати ЄС.
Хоча Київ не звертався до Євросоюзу з офіційним проханням про сприяння поверненню біженців, дипломати ЄС зазначили, що з української сторони існує певний тиск щодо посилення майбутніх правил для повернення людей. Один з дипломатів додав, що наразі це не є конкретним проханням від українського уряду, а скоріше дослідницьким. Обидва дипломати ЄС говорили на умовах анонімності.
Нагадаємо, у Молдові влада закрила тимчасовий центр допомоги для українських біженців у прикордонному місті Паланка.
Зазначимо, що Естонія надала 700 тисяч євро на психологічну допомогу та інтеграцію українських біженців.
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Україна та Європейський Союз проводять перемовини щодо того, аби майбутні міграційні правила ЄС допомагали у поверненні українців додому наступного року та підтримати економіку.
Про це пише Politico.
У пошуках регулювання, яке б заохочувало українців повертатися, представники України проводять попередні обговорення, щоб визначити, як виглядатимуть правила ЄС після березня 2025 року — особливо якщо Євросоюз візьме на себе зобов'язання підтримувати українських біженців доти, доки триватиме війна, розповіли виданню два дипломати ЄС.
Хоча Київ не звертався до Євросоюзу з офіційним проханням про сприяння поверненню біженців, дипломати ЄС зазначили, що з української сторони існує певний тиск щодо посилення майбутніх правил для повернення людей. Один з дипломатів додав, що наразі це не є конкретним проханням від українського уряду, а скоріше дослідницьким. Обидва дипломати ЄС говорили на умовах анонімності.
Нагадаємо, у Молдові влада закрила тимчасовий центр допомоги для українських біженців у прикордонному місті Паланка.
Зазначимо, що Естонія надала 700 тисяч євро на психологічну допомогу та інтеграцію українських біженців.
|
Огляд російських медіа за грудень 2023 року: головні фейки та маніпуляціїВіталій Новіков
|
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|