Вчені змогли повернути слух дітям із вродженою глухотою. Фото: Дитяча лікарня Філадельфії

Декілька дітей, які були народжені з рідкісною спадковою формою глухоти, отримали здатність чути. Вдалося зробити це за допомогою двох нових методів генної терапії.

Про це повідомляє Live Science.

Обидва методи лікування націлені на ген отоферліну, білка у внутрішньому вусі, який дозволяє нервовим клітинам перетворювати вібрації звуку на електричні сигнали, які можуть інтерпретуватися мозком. Мутації цього гена відповідальні за 1-8% випадків уродженої глухоти. Разом з тим ці мутації зустрічаються вкрай рідко, від них страждають близько 200 тисяч людей у всьому світі.

Для доставки робочих генів отоферліну безпосередньо у вухо вчені використовували нешкідливі віруси. Перші дані досліджень показують, що розроблений метод працює більшість пацієнтів. Разом з тим, щоб він був схвалений для використання, необхідно набагато більше даних.

«Результати цього дослідження справді чудові. Ми бачили, як слухові здібності дітей різко покращувалися тиждень за тижнем», — заявив Чжен-І Чен, науковий співробітник лабораторії Ітон-Пібоді у Mass Eye and Ear та доцент Гарвардської медичної школи.

У дослідженні взяли участь шість дітей, які проходили лікування у лікарні при Університеті Фудань у Шанхаї. Всі діти мали дві мутантні копії гена отоферліну, і до лікування вони мали повну втрату слуху. Вік дітей становив від одного до шести років.

Під час випробування кожній дитині вводили модифіковані гени в одне вухо через мембрану, яка відокремлює середнє вухо від внутрішнього. Лікарі очікували, що у п’яти дітей слух відновиться протягом 26 тижнів. Їхні очікування справдились: слух покращився приблизно через чотири-шість тижнів після лікування, а разом з тим й мовлення.

Троє з п'яти дітей мали імпланти у нелікованих вухах. Вони допомагають покращити слух, фактично минаючи внутрішнє вухо, прокладаючи звуку ще один шлях до мозку. Завдяки йому дитина може чути, але не так якісно.

Дослідники зазначають, що після застосування генної терапії ці діти стали краще сприймати мову, а також спілкуватись без імплантів.

Така методика лікування не викликала серйозних побічних ефектів, проте тимчасово у дітей виникали лихоманка та зміни кількості лейкоцитів у крові. Однак щоб запатентувати такий метод лікування, слід провести низку додаткових досліджень, щоб з’ясувати, яку дозу модифікованого вірусу вводити, аби це було безпечно.

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