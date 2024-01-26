Міністерство освіти і науки визначило дати проведення Національного мультипредметного тесту — з 14 травня до 19 липня.

Про це повідомив міністр освіти Оксен Лісовий.

Лісовий додав, що МОН уже затвердив кількість та форми тестових завдань, а також схеми нарахування балів.

Під час вступної кампанії 2024 року вступники складатимуть іспит із чотирьох предметів:

українська мова;

математика;

історія України;

один на вибір.

Тестування проходитиме протягом одного дня і складатиметься з двох етапів. Перші 120 хвилин відведено на складання тестів з української мови та математики, потім буде перерва на 20 хвилин, а потім другий етап на 120 хвилин, під час якого вступники пройдуть тестування з інших предметів.

«Знаю, що тестування з чотирьох предметів протягом одного дня може бути чималим навантаженням. Але вкотре наголошую, що це робимо передусім заради безпеки вступників та створення для всіх рівних умов. Така модель дає можливість вступникові з’явитися в пункті тестування лише один раз. Особливо актуально це для тих, хто змушений їхати для складання НМТ до сусіднього населеного пункту», — наголосив міністр.

Він додав, що учасники НМТ зможуть приносити воду та пити її під час тестування, проте пляшку потрібно буде залишити на столі з особистими речами.

Міносвіти визначило дати складання національного мультипредметного тесту, інфографіка: ФБ Оксен Лісовий Міносвіти визначило дати складання національного мультипредметного тесту, інфографіка: ФБ Оксен Лісовий

Ситуація з навчанням на Миколаївщині

Як відомо, в Миколаєві школярі досі навчаються в онлайн-форматі. Хоча влада наразі за сприяння донорів та держави активно облаштовує укриття в навчальних закладах, що іноді викликає у містян обурення.

Мер Олександр Сєнкевич пояснив, що відмова від виходу дітей в школи є запорукою їх особистої безпеки, адже Миколаїв досі знаходиться в зоні можливого ураження балістикою з боку РФ. При цьому, він наголошує на важливості підготовки укриттів і відновлення навчання в школах, коли ЗСУ посунуть лінію фронту.

При цьому, в прифронтовому Очакові, який досі знаходиться в зоні ураження ворожого РСЗВ, діє змішана форма навчання.

Наразі на Миколаївщині працювати офлайн дозволили 57 навчальним закладам. У більшості це школи Вознесенського та Первомайського районів. Крім того, 94 шкіл працюють змішано, тобто діти вчаться офлайн за певною черговістю, наприклад, тиждень через тиждень. Крім того, 277 закладів освіти працюють онлайн.

Пізніше Віталій Кім пояснив, що рішення про офлайн-роботу міських шкіл прийматиме Офіс Президента та Міністерство освіти.

Нагадаємо, що на запитання миколаївських студентів президент України Володимир Зеленський заявив, що для повного відновлення освітньої мережі в Миколаєві регіон потребує підсилення протиповітряної оборони.

Згідно з моніторингом Управління освіти Миколаївської міської ради, 65% школярів бажають навчатися очно.

Для початку навчального року в офлайн-форматі Управління освіти міської ради оголошує тендери на влаштування у школах укриттів. Так, укриття в школі №23 відремонтують за 2,2 мільйони гривень, а в ліцеї №58 за 2,6 мільйони гривень.

Нещодавно Віталій Кім заявив, що у Миколаївській області наступного року планують відкрити очне навчання у всіх школах та дитячих садках.

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