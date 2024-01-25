Депутати «ОПЗЖ» вкрали 32 судна торговельного флоту України. Фото: Служба безпеки України

Ексдепутати від забороненої в Україні партії «ОПЗЖ» організували масштабну схему, завдяки якій вкрали понад 30 суден торговельного флоту України.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Як зазначили в СБУ, депутати привласнили 32 баржі державної компанії Українське Дунайське пароплавство. Їхня загальна вартість — понад 80 мільйонів гривень. СБУ викрила схему спільно з Національним антикорупційним бюро України (НАБУ) та Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП).

За даними правоохоронців, схему організували два ексдепутати Одеської міськради від «ОПЗЖ» та ексочільник судноплавної компанії.

У 2017 році вони уклали декілька договорів між пароплавством та підконтрольною фірмою на оренду вищезгаданих суден.

Однак замість використання за призначенням ділки вивезли державні баржі за територію України, змінили їхні номерні знаки та фіктивно перереєстрували їх на афілійовану компанію.

Після цього судна переправили до однієї із країн Близького Сходу. Там їх розібрали та виготовили з них 12 барж більшої вантажності, які у подальшому фігуранти використовували у власних комерційних цілях. Зокрема, на території України, але уже під іншою реєстрацією.

Наразі правоохоронці встановили місцезнаходження всіх викрадених суден та заарештували їх.

Трьом організаторам оборудки і трьом їхнім спільникам повідомлено про підозру у шахрайстві, заволодінні чужим майном та вчиненні правочинів із майном, одержаним після відмивання доходів.

Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми.

Арештовані баржі передані в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Нагадаємо, 20 березня Президент України Володимир Зеленський заборонив діяльність політичних партій «ОПЗЖ», «Партія Шарія» та низки інших на час воєнного стану.

Нагадаємо, окружний суд міста Спліт (Хорватія) ухвалив рішення передати Україні яхту колишнього народного депутата Віктора Медведчука на підставі запиту про міжнародно-правову допомогу.