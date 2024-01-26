За минулий рік «Укрзалізниця» наростила обсяги вітчизняного виробництва техніки та продукції залізничної галузі.

Зокрема рекордом стало зростання виробництва залізобетонних конструкцій порівняно з 2022 роком на 10,5%, повідомили в Міністерстві інфраструктури.

Зазначається, що компанія на власних потужностях збудувала рекордні 528 вантажних вагонів. У 2023 році також зросло на 33% виробництво щебеню та на 6% — шпал.

На потужностях компанії було збудовано зерновоз, який оптимально пристосований для перевезень коліями 1520 (українська) та 1435 (європейська) міліметрів. Більшість його комплектуючих і матеріалів — українського виробництва.

У планах компанії на 2024 рік — наростити обсяги капітального ремонту локомотивів на 15% та електропоїздів — на 8%. Також — продовжити збільшення виробництва щебеню за рахунок замовлень від сторонніх замовників.

Раніше повідомлялося, що «Укрзалізниця» починає відновлювальні роботи зруйнованого залізничного мосту через річку Південний Буг у Вознесенській громаді.