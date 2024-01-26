Сьогодні, 26 січня, Україна повернула тіла 77 полеглих військовослужбовців на підконтрольну урядові територію.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Зазначається, що передання тіл загиблих воїнів здійснювали у взаємодії з Об’єднаним центром при СБУ, МВС України, ЗСУ, ДСНС України у Сумській області, ДПСУ, іншими представництвами структур сектору безпеки та оборони країни.

«Робота з підготовки до репатріаційного заходу велася тривалий час», — йдеться у повідомленні.

Також Штаб подякував Міжнародному Комітету Червоного Хреста за сприяння поверненню тіл загиблих воїнів.

У відомстві додали, що ЗСУ забезпечать перевезення репатрійованих тіл та останків до визначених державних спеціалізованих установ для передачі правоохоронним органам та судово-медичним експертам для встановлення осіб загиблих.

Також, Україні вдалося повернути додому тіла 82 загиблих військових. Передача тіл з тимчасово окупованих територій відбулась за сприяння Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції у співпраці з силовими структурами.

Нагадаємо, що Україні вдалося повернути додому тіла 83 загиблих українських військових.

Раніше повідомлялося, що 22 грудня, на підконтрольну урядові України територію повернули тіла 66 оборонців, полеглих у боях.