Сьогодні, 26 січня, Україна повернула тіла 77 полеглих військовослужбовців на підконтрольну урядові територію.
Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
Зазначається, що передання тіл загиблих воїнів здійснювали у взаємодії з Об’єднаним центром при СБУ, МВС України, ЗСУ, ДСНС України у Сумській області, ДПСУ, іншими представництвами структур сектору безпеки та оборони країни.
«Робота з підготовки до репатріаційного заходу велася тривалий час», — йдеться у повідомленні.
Також Штаб подякував Міжнародному Комітету Червоного Хреста за сприяння поверненню тіл загиблих воїнів.
У відомстві додали, що ЗСУ забезпечать перевезення репатрійованих тіл та останків до визначених державних спеціалізованих установ для передачі правоохоронним органам та судово-медичним експертам для встановлення осіб загиблих.
Також, Україні вдалося повернути додому тіла 82 загиблих військових. Передача тіл з тимчасово окупованих територій відбулась за сприяння Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції у співпраці з силовими структурами.
Нагадаємо, що Україні вдалося повернути додому тіла 83 загиблих українських військових.
Раніше повідомлялося, що 22 грудня, на підконтрольну урядові України територію повернули тіла 66 оборонців, полеглих у боях.
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Сьогодні, 26 січня, Україна повернула тіла 77 полеглих військовослужбовців на підконтрольну урядові територію.
Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
Зазначається, що передання тіл загиблих воїнів здійснювали у взаємодії з Об’єднаним центром при СБУ, МВС України, ЗСУ, ДСНС України у Сумській області, ДПСУ, іншими представництвами структур сектору безпеки та оборони країни.
«Робота з підготовки до репатріаційного заходу велася тривалий час», — йдеться у повідомленні.
Також Штаб подякував Міжнародному Комітету Червоного Хреста за сприяння поверненню тіл загиблих воїнів.
У відомстві додали, що ЗСУ забезпечать перевезення репатрійованих тіл та останків до визначених державних спеціалізованих установ для передачі правоохоронним органам та судово-медичним експертам для встановлення осіб загиблих.
Також, Україні вдалося повернути додому тіла 82 загиблих військових. Передача тіл з тимчасово окупованих територій відбулась за сприяння Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції у співпраці з силовими структурами.
Нагадаємо, що Україні вдалося повернути додому тіла 83 загиблих українських військових.
Раніше повідомлялося, що 22 грудня, на підконтрольну урядові України територію повернули тіла 66 оборонців, полеглих у боях.
|
Огляд російських медіа за грудень 2023 року: головні фейки та маніпуляціїВіталій Новіков
|
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|