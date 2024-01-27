Колишній завод Hyundai в Петербурзі. Фото: autostat

Російська компанія «Арт-Фінанс» придбала всі російські активи південнокорейського виробника Hyundai.

Про це повідомила пресслужба AGR Automotive Group, пише «КомерсантЪ».

В угоду зокрема увійшло петербурзьке підприємство ТОВ «Хенде Мотор Мануфактурінг Рус».

Компанія «Арт-Фінанс» на чолі з колишнім президентом дилерського холдингу «Авілон» Андрієм Павловичем була зареєстрована у Москві у лютому 2023 року. У травні того ж року компанія викупила російські активи Volkswagen, зокрема підприємство у Калузі.

Про покупку «Арт-Фінансом» російського заводу Hyundai стало відомо наприкінці 2023 року. Угоду погодила рада директорів Volkswagen. Петербурзький завод Hyundai відновив роботу після двох років простою 9 січня цього року. На підприємстві працює 800 осіб.

Раніше повідомлялося, що найбільший банк Кіпру, Bank of Cyprus, закрив свої представництва у Москві та Санкт-Петербурзі 22 січня.