Нідерланди приєдналися до ІТ-коаліції під час засідання, фото: Міноборони

На засіданні Контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн» до ІТ-коаліції приєдналися Нідерланди і зробили свій перший внесок у €10 мільйонів.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Метою IT-коаліції є підтримка українських Міноборони та Збройних сил у галузі ІТ, зв’язку та кібербезпеки. Крім Нідерландів та України, учасниками ініціативи є ще 10 країн: Бельгія, Велика Британія, Данія, Естонія, Ісландія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург та Японія.

Під час роботи Контактної групи Данія, зокрема, виділила 91 мільйон данських крон (понад €12 мільйонів) на кіберзахист України в межах ІТ-коаліції. Кошти підуть на проєкти з кібербезпеки ЗСУ та Міноборони — це важливий внесок у довгострокову підтримку кіберзахисту держави.

«Технології можуть допомогти перетворити позиційну війну на маневрову. ІТ-коаліція покликана забезпечити необхідну цифрову основу для розгортання будь-яких нових технологічних рішень», — зазначила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку Катерина Черногоренко.

Нагадаємо, 19 вересня Естонія, Люксембург і Україна започаткували ІТ-коаліцію, яка підтримуватиме ЗСУ в кіберсфері.