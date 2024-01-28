Рідкісного 18-метрового кита знайшли мертвим на пляжі під час шторму у Великій Британії. Фінвал застряг на мілководді на пляжі у провінції Файф. Невдовзі після цього він помер.
Про це пише The Telegraph.
Кит був одним із приблизно 100 тисяч дорослих фінвалів, які внесені до списку вразливих видів у всьому світі. Ймовірно, він опинився на мілині через нещодавні шторми, які охопили країну.
Представники Фонду узбережжя та сільської місцевості Файфи повідомили, що вони вже в курсі ситуації та готують плани щодо транспортування кита.
Через важкодоступність місцевості та часті припливи вони порадили громадськості триматися подалі від фінвала.
«Рішення про те, що робити з китом, буде прийнято наступного тижня», – каже керівник Фонду узбережжя та сільської місцевості Роббі Бліт.
Нагадаємо, дельфіни у Чорному морі опинилися під загрозою зникнення через воєнні дії.
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Рідкісного 18-метрового кита знайшли мертвим на пляжі під час шторму у Великій Британії. Фінвал застряг на мілководді на пляжі у провінції Файф. Невдовзі після цього він помер.
Про це пише The Telegraph.
Кит був одним із приблизно 100 тисяч дорослих фінвалів, які внесені до списку вразливих видів у всьому світі. Ймовірно, він опинився на мілині через нещодавні шторми, які охопили країну.
Представники Фонду узбережжя та сільської місцевості Файфи повідомили, що вони вже в курсі ситуації та готують плани щодо транспортування кита.
Через важкодоступність місцевості та часті припливи вони порадили громадськості триматися подалі від фінвала.
«Рішення про те, що робити з китом, буде прийнято наступного тижня», – каже керівник Фонду узбережжя та сільської місцевості Роббі Бліт.
Нагадаємо, дельфіни у Чорному морі опинилися під загрозою зникнення через воєнні дії.
|
Пропаганда російської імперії під час Першої світової війни та її сучасний відповідник: корені злаВіталій Новіков
|
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
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Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
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Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|