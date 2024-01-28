Під час шторму в Британії на берег викинуло рідкісного 18-метрового кита, фото: Fife coast & Countryside trust

Рідкісного 18-метрового кита знайшли мертвим на пляжі під час шторму у Великій Британії. Фінвал застряг на мілководді на пляжі у провінції Файф. Невдовзі після цього він помер.

Про це пише The Telegraph.

Кит був одним із приблизно 100 тисяч дорослих фінвалів, які внесені до списку вразливих видів у всьому світі. Ймовірно, він опинився на мілині через нещодавні шторми, які охопили країну.

Представники Фонду узбережжя та сільської місцевості Файфи повідомили, що вони вже в курсі ситуації та готують плани щодо транспортування кита.

Через важкодоступність місцевості та часті припливи вони порадили громадськості триматися подалі від фінвала.

«Рішення про те, що робити з китом, буде прийнято наступного тижня», – каже керівник Фонду узбережжя та сільської місцевості Роббі Бліт.

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