Двоє кліматичних активістів вранці в неділю, 28 січня, облили супом «Мону Лізу», захищену броньованим склом в музеї Лувра.
Про це повідомляє BFM Paris.
Вони виправдали свій вчинок бажанням просувати, зокрема, «право на здорове і стійке харчування».
Найвідоміша картина у світі, яка виставляється за захисним склом з 2005 року, вже кілька разів ставала жертвою вандалізму.
Нагадаємо, Лувр підвищив вартість квитків на 30% напередодні Олімпійських ігор у Парижі.
Лувр — один із найбільших музеїв світу. Серед найвідоміших експонатів — «Мона Ліза» Леонардо да Вінчі, скульптури «Венера Мілоська» і «Ніка Самофракійська», а також полотна — «Свобода, яка веде народ» і «Пліт «Медузи». Щорічно музей відвідують у середньому близько 10 мільйонів людей.
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Двоє кліматичних активістів вранці в неділю, 28 січня, облили супом «Мону Лізу», захищену броньованим склом в музеї Лувра.
Про це повідомляє BFM Paris.
Вони виправдали свій вчинок бажанням просувати, зокрема, «право на здорове і стійке харчування».
Найвідоміша картина у світі, яка виставляється за захисним склом з 2005 року, вже кілька разів ставала жертвою вандалізму.
Нагадаємо, Лувр підвищив вартість квитків на 30% напередодні Олімпійських ігор у Парижі.
Лувр — один із найбільших музеїв світу. Серед найвідоміших експонатів — «Мона Ліза» Леонардо да Вінчі, скульптури «Венера Мілоська» і «Ніка Самофракійська», а також полотна — «Свобода, яка веде народ» і «Пліт «Медузи». Щорічно музей відвідують у середньому близько 10 мільйонів людей.
|
Пропаганда російської імперії під час Першої світової війни та її сучасний відповідник: корені злаВіталій Новіков
|
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Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
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Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
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Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|