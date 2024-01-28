Двоє кліматичних активістів вранці в неділю, 28 січня, облили супом «Мону Лізу», захищену броньованим склом в музеї Лувра.

Про це повідомляє BFM Paris.

Вони виправдали свій вчинок бажанням просувати, зокрема, «право на здорове і стійке харчування».

Найвідоміша картина у світі, яка виставляється за захисним склом з 2005 року, вже кілька разів ставала жертвою вандалізму.

Кліматичні активісти облили супом «Мону Лізу» у Луврі, фото: AFP

Нагадаємо, Лувр підвищив вартість квитків на 30% напередодні Олімпійських ігор у Парижі.

Лувр — один із найбільших музеїв світу. Серед найвідоміших експонатів — «Мона Ліза» Леонардо да Вінчі, скульптури «Венера Мілоська» і «Ніка Самофракійська», а також полотна — «Свобода, яка веде народ» і «Пліт «Медузи». Щорічно музей відвідують у середньому близько 10 мільйонів людей.