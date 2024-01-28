З міста Маямі, що в американському штаті Флорида, найбільший у світі круїзний лайнер Icon of the Seas вирушив у свій перший рейс. Екологи занепокоєні тим, що судно використовує зріджений природний газ. За їхніми словами, це може призвести до великої кількості викидів метану.

Про це пишуть Associated Press.

Як зазначили у компанії, лайнер вирушить у семиденну подорож островами в тропіках і відкриє «нову еру відпочинку». Величезний Icon of the Seas має довжину 365 метрів і висоту майже 50 метрів.

Лайнер має 20 палуб та розрахований на 7600 пасажирів і 2350 членів екіпажу. На палубах, які розділені на 8 секцій, розташовано понад 40 ресторанів, барів та лаундж-зон, 7 басейнів, 6 водних гірок, ковзанка і навіть театр. Вартість білетів на лайнер стартує від 200 тисяч гривень.

Будівництво гігантського корабля відбувалося у Фінляндії та коштувало 2 мільярди доларів.

«Icon of the Seas — це кульмінація понад 50 років мрій, інновацій і реалізації нашої місії — відповідально надавати найкращі враження від відпустки в світі», — заявив генеральний директор компанії Royal Caribbean Group, що володіє кораблем, Джейсон Ліберті.

Найбільший у світі круїзний лайнер Icon of the Seas. Фото: Royal Caribbean Group

Водночас директор морської програми Міжнародної ради з чистого транспорту (ICCT) Браян Комер стверджує, що Icon of the Seas - це крок у неправильному напрямку. За словами екологів, протягом подорожі судно продукує шалену кількість викидів парникових газів.

«За нашими оцінками, використання зрідженого природного газу як суднового палива продукує на 120% більше викидів парникових газів, ніж судновий газойль», – заявив Браян Комер.

Зазначається, що круїзні лайнери, що працюють на зрідженому газі, часто викидають його прямо в атмосферу. Ці викиди містять метан, що посилює парниковий ефект набагато сильніше за вуглекислий газ. Тому уже зараз будуються вантажні судна, які працюють на метанолі, який вважається набагато екологічнішим.

Нагадаємо, окружний суд міста Спліт (Хорватія) ухвалив рішення передати Україні яхту колишнього народного депутата Віктора Медведчука на підставі запиту про міжнародно-правову допомогу.