Німецький виробник безпілотників Quantum-Systems дарує Україні 100 дронів Trinity у різних конфігураціях.

Про це повідомляє видання Deaidua.

Про постачання безпілотників було оголошено у вересні 2023 року.

«Україна вводить ще один безпілотник. Німецький виробник дронів Quantum-Systems розпочав постачання 100 дронів Trinity різних моделей за графіком», – йдеться у повідомленні.

Компанія, яка інтенсивно займається оборонною кампанією України, фактично дарує ці безпілотники. Зазначається, що Quantum-Systems також постачає до України сотні БПЛА Vector від імені уряду Німеччини.

У листопаді минулого року представник компанії підтвердив, що вони планують навчати українських солдатів на цих картографічних БпЛА в січні 2024 року.

За даними ЗМІ, українські оператори вже завершили тренінг для підготовки інструкторів на Trinity в Україні.

Характеристики Trinity

максимальний час польоту – 90 хв;

дальність польоту: 5 – 7,5 км;

розмах крил – 2,394 м;

максимальна злітна вага – 5,75 кг.

Дрони Trinity підходять для оцінки пошкоджень інфраструктури, будівель, доріг або мостів після російських атак.

Нагадаємо, ворог активізував використання FPV-дронів на Південному напрямку.