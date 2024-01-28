Німецький виробник безпілотників Quantum-Systems дарує Україні 100 дронів Trinity у різних конфігураціях.
Про це повідомляє видання Deaidua.
Про постачання безпілотників було оголошено у вересні 2023 року.
«Україна вводить ще один безпілотник. Німецький виробник дронів Quantum-Systems розпочав постачання 100 дронів Trinity різних моделей за графіком», – йдеться у повідомленні.
Компанія, яка інтенсивно займається оборонною кампанією України, фактично дарує ці безпілотники. Зазначається, що Quantum-Systems також постачає до України сотні БПЛА Vector від імені уряду Німеччини.
У листопаді минулого року представник компанії підтвердив, що вони планують навчати українських солдатів на цих картографічних БпЛА в січні 2024 року.
За даними ЗМІ, українські оператори вже завершили тренінг для підготовки інструкторів на Trinity в Україні.
Характеристики Trinity
Дрони Trinity підходять для оцінки пошкоджень інфраструктури, будівель, доріг або мостів після російських атак.
Нагадаємо, ворог активізував використання FPV-дронів на Південному напрямку.
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Німецький виробник безпілотників Quantum-Systems дарує Україні 100 дронів Trinity у різних конфігураціях.
Про це повідомляє видання Deaidua.
Про постачання безпілотників було оголошено у вересні 2023 року.
«Україна вводить ще один безпілотник. Німецький виробник дронів Quantum-Systems розпочав постачання 100 дронів Trinity різних моделей за графіком», – йдеться у повідомленні.
Компанія, яка інтенсивно займається оборонною кампанією України, фактично дарує ці безпілотники. Зазначається, що Quantum-Systems також постачає до України сотні БПЛА Vector від імені уряду Німеччини.
У листопаді минулого року представник компанії підтвердив, що вони планують навчати українських солдатів на цих картографічних БпЛА в січні 2024 року.
За даними ЗМІ, українські оператори вже завершили тренінг для підготовки інструкторів на Trinity в Україні.
Характеристики Trinity
Дрони Trinity підходять для оцінки пошкоджень інфраструктури, будівель, доріг або мостів після російських атак.
Нагадаємо, ворог активізував використання FPV-дронів на Південному напрямку.
|
Пропаганда російської імперії під час Першої світової війни та її сучасний відповідник: корені злаВіталій Новіков
|
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|