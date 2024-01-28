Правоохоронці розслідують обставини вибуху у Подільському районі Одеської області. В руках чоловіка підірвалась граната.
Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.
Зазначається, що поліцейські отримали повідомлення з медустанови про госпіталізацію громадянина, який був травмований унаслідок вибуху.
Одразу виїхавши на місце пригоди, слідчі попередньо встановили, що чоловік, перебуваючи вдома з гостем, дістав з кишені предмет, схожий на гранату, після чого предмет детонував.
«Поліцейські закликають громадян при виявленні небезпечних предметів не чіпати їх руками, а одразу сповіщати про це відповідні служби», – наголосили в поліції.
Нагадаємо, правоохоронці затримали мешканця Первомайського району, який підозрюється в продажу боєприпасів.
Раніше на Миколаївщині поліцейські затримали вознесенця за незаконне зберігання озброєння. Йому загрожує до семи років позбавлення волі.
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Правоохоронці розслідують обставини вибуху у Подільському районі Одеської області. В руках чоловіка підірвалась граната.
Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.
Зазначається, що поліцейські отримали повідомлення з медустанови про госпіталізацію громадянина, який був травмований унаслідок вибуху.
Одразу виїхавши на місце пригоди, слідчі попередньо встановили, що чоловік, перебуваючи вдома з гостем, дістав з кишені предмет, схожий на гранату, після чого предмет детонував.
«Поліцейські закликають громадян при виявленні небезпечних предметів не чіпати їх руками, а одразу сповіщати про це відповідні служби», – наголосили в поліції.
Нагадаємо, правоохоронці затримали мешканця Первомайського району, який підозрюється в продажу боєприпасів.
Раніше на Миколаївщині поліцейські затримали вознесенця за незаконне зберігання озброєння. Йому загрожує до семи років позбавлення волі.
|
Пропаганда російської імперії під час Першої світової війни та її сучасний відповідник: корені злаВіталій Новіков
|
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|