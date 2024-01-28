Правоохоронці розслідують обставини вибуху у Подільському районі Одеської області. В руках чоловіка підірвалась граната.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Зазначається, що поліцейські отримали повідомлення з медустанови про госпіталізацію громадянина, який був травмований унаслідок вибуху.

Одразу виїхавши на місце пригоди, слідчі попередньо встановили, що чоловік, перебуваючи вдома з гостем, дістав з кишені предмет, схожий на гранату, після чого предмет детонував.

«Поліцейські закликають громадян при виявленні небезпечних предметів не чіпати їх руками, а одразу сповіщати про це відповідні служби», – наголосили в поліції.

Нагадаємо, правоохоронці затримали мешканця Первомайського району, який підозрюється в продажу боєприпасів.

Раніше на Миколаївщині поліцейські затримали вознесенця за незаконне зберігання озброєння. Йому загрожує до семи років позбавлення волі.