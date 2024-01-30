Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас

Необхідно використовувати заморожені російські активи на користь України, зокрема, для відбудови пошкодженої та зруйнованої інфраструктури внаслідок військової агресії РФ.

Таку заяву зробила прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас.

«Нам потрібно продовжувати використовувати заморожені російські активи для України. Рада, що мої заклики сприймаються кроками вперед не лише в ЄС, але й серед G7, включаючи Конгрес США та Велику Британію. Ідею підтримали відомі правознавці та економісти», — написала посадовиця.

Вона зазначила, що це не тільки морально, а й юридично правильно.

«Це міжнародно-правова норма, що агресор повинен відшкодувати збитки. Використання російських заморожених активів допомагає відбудові та відновленню України, а їй зараз потрібна підтримка», — наголосила Кая Каллас.

Крім того, за її словами, світ стає безпечнішим, «якщо країни бачать і вірять, що вони не можуть спробувати захопити своїх сусідів, не втрачаючи доступу до своїх глобальних резервів».

«Ми повинні продемонструвати політичне лідерство. Я з нетерпінням чекаю на обговорення наступних кроків з лідерами ЄС цього тижня», — додала посадовиця.

Нагадаємо, що Естонія планувала стати першою країною Європейського Союзу, яка збиралася легалізувати конфіскацію російських активів на користь України ще у 2023 році.

Загалом, план ЄС щодо використання прибутку, отриманого від заморожених активів російського Центрального банку, може забезпечити Україні до 15 мільярдів євро.