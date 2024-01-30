Кабінет міністрів України ухвалив постанову, якою спростили систему виплат сім'ям полонених, зниклих безвісти та загиблих військовослужбовців.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

Зазначається, що тепер Міністерство оборони отримує спрощений доступ до деяких держреєстрів та можливості електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів. Це дозволить оперативно встановлювати членів родини, яким належить грошове забезпечення оборонця.

Окрім цього, зміни стосуються встановлення повного кола членів сім'ї загиблих, яким належить одноразова грошова допомога в розмірі 15 мільйонів гривень.

«Наша чітка позиція: родичі загиблих, зниклих безвісти або полонених воїнів не мають витрачати час та зусилля на доведення очевидних для них речей. Якщо у держави є така інформація — це відбуватиметься автоматично після відповідної перевірки громадян», — сказала заступниця Міністра оборони України Наталія Калмикова.

Вона наголосила, що взаємодія із державними реєстрами створює саме таку систему, що значно спростить та прискорить процес виплат родинам.

Нагадаємо, на виплати військовослужбовцям у 2024 році виділять 750 мільярдів гривень. Ще 265 мільярдів гривень буде направлено на закупівлю, виробництво та ремонт озброєння.

Оновлений закон про мобілізацію в Україні

19 грудня президент України Володимир Зеленський виступив з підсумковою пресконференцією, де повідомив, що Генеральний штаб та Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний запропонували додатково мобілізувати ще до 400-500 тисяч людей для військових дій.

Згодом, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний прокоментував плани щодо мобілізації 500 тисяч людей до лав української армії. Він сказав, що командування запиту на конкретні цифри не подавало.

Голова президентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що 25 грудня уряд мав внести законопроєкт щодо мобілізації, над яким він працює на прохання військових.

Комітет Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки розпочав 4 січня розгляд нового закону про мобілізацію. Обговорення разом з командуванням ЗСУ та представниками Міноборони буде тривати декілька днів.

11 січня законопроєкт №10378 щодо вдосконалення мобілізації, військового обліку та проходження військової служби повернули назад на доопрацювання.

Командувач підготовки Командування Сухопутних військ ЗСУ генерал-майор Віктор Ніколюк розповів, що в України є можливість підготувати будь-яку кількість особового складу, яка буде визначена новим законом про мобілізацію, який може бути прийнято незабаром.

Що з мобілізацією на Миколаївщині?

Як відомо, за час повномасштабної війни до лав ЗСУ мобілізували 33 тисячі мешканців Миколаївщини.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім висловив переконання у необхідності мобілізації після особистого спілкування з військовими, які зараз захищають державу.

Голова ОВА додав, що гроші не мають бути головною мотивацією для захисту держави.

У відповідь на це депутатка Миколаївської обласної ради Оксана Калюжна негативно відреагувала на заяву керівництва області щодо мобілізації, порівнявши видачу повісток ухилянтам з відловом собак.