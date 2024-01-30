Давид Арахамія, фото: НикВести

Лідер фракції «Слуга народу» Давид Арахамія повідомив, що наразі в Україні існує загроза парламентської кризи, через те, що багато депутатів хочуть скласти свої повноваження.

Таку заяву він зробив під час дискусійної панелі «2024: сценарії для країни» в рамках спецпроєкту LB.ua й EFI Group «Нова країна».

Давид Арахамія розповів, що лише в партії «Слуга Народу» є вже 17 заяв на складання мандату.

«Усередині парламенту немає єдності. Це ілюзія. Вона була півтора року тому. Зараз її немає. З парламентом взагалі велика криза наближається. Тільки в мене у фракції є 17 заяв на складання мандату. У нас уже 401 людина в парламенті, ще одну ми точно відпустимо за медичними обставинами – буде 400 людей. 226 (мінімально необхідна кількість для ухвалення рішення, – прим.) з 400 дуже важко збирати, чесно кажучи. Я знаю, що в інших фракціях теж є люди, які хочуть піти. Ми вирішили для себе, що не будемо давати голоси за складання мандатів. Тільки за медичними показаннями. А так більше ніяких умов, за яких ми будемо голосувати за складання мандатів, щоб зберегти парламент легітимним», – пояснив він.

Нагадаємо, голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія пообіцяв зробити свою декларацію відкритою для українців.

Зазначимо, в Раду внесли новий законопроєкт про мобілізацію.

Зокрема, мова про новий законопроєкт, який був внесений Міноборони та доопрацьований народними депутатами. Оскільки попередній документ був відкликаний з Верховної Ради 11 січня.

Як зазначили в Міноборони, коментарі та зауваження до законопроєкту враховані спільно з Генеральним штабом, Урядом та народними депутатами.