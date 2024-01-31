РФ завдала довкіллю України збитків на ₴2,2 трлн. Ілюстративне фото

Від початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація завдала українському довкіллю шкоди на 2,2 трильйона гривень.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він розповів, що, за інформацією Міндовкілля, за час повномасштабного вторгнення зафіксовано майже 3,6 тисяч російських злочинів проти екології.

«Ворог завдав нам збитків на суму 2,2 трильйони гривень. Сотні тисяч квадратних кілометрів української землі, за даними Міністерства економіки, потенційно забруднені мінами та снарядами», — наголосив Денис Шмигаль.

Він наголосив, що спільна мета України й партнерів — змусити агресора заплатити за всі здійсненні злочини, зокрема злочини проти довкілля.

«Принцип «Росія заплатить» для нас є надзвичайно важливим і фундаментальним. Очікуємо на дієві рішення з боку Європейського Союзу, США та інших країн, які дозволять спрямувати ресурси РФ на допомогу Україні», — підкреслив прем’єр.

Нагадаємо, що міністерство захисту довкілля та природних ресурсів напрацювало нову методологію фіксації та підрахунку збитків екології, за якою завдана РФ шкода оцінюється у два трильйона гривень.

Через російську агресію майже три мільйони гектарів лісу було пошкоджено. Це майже третина залісненої території України. Майже 500 тисяч гектарів знаходяться зараз під тимчасовою окупацією або в зоні воєнних дій. 10 національних парків, вісім заповідників і два біосферних заповідники зараз знаходяться під російською окупацією. Під загрозою знищення 600 видів фауни та 750 видів флори.