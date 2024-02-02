Тимчасові модульні містечка у Львові. Фото: Львівська ОВА

У селі Киселівка Херсонської області будують тимчасове модульне містечко для переселенців за 12,7 мільйонів гривень.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, повідомляють «НикВести».

Департамент розвитку територій Херсонської обласної державної адміністрації обрав підрядника без аукціону. Вказується, що процедура закупівлі пройшла відповідно до регламенту Кабміну, який дозволяє такі угоди до кінця дії режиму воєнного стану. Договір уклали 5 січня з ТОВ «Європейська дорожньо-будівельна компанія», яке знаходиться в Одесі.

Будівництво модульного містечка. Скрін з тендеру на ProZorro

За інформацією місцевого видання «Мост», одеське ТОВ «Європейська дорожньо-будівельна компанія» відоме тим, що отримувало наприкінці 2023 року трохи більше 51 мільйона гривень за послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення Херсонської області, а у липні 2023 року — майже 289 мільйонів гривень за капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення М-14 Одеса — Мелітополь — Новоазовськ (на місто Таганрог) на ділянці між Миколаєвом та Херсоном.

Також ТОВ «Європейська дорожньо-будівельна компанія» відома і в Миколаєві. У розслідуванні видання «Nikcenter» 2022 року вказується, що ця компанія входить у трійку лідерів за обсягами контрактів на ремонт доріг Миколаївщини.

Зазначимо, що ТОВ «Європейська дорожньо-будівельна компанія» належить через ТОВ «Пейд» Мусліму Кєлоєву, який є сином голови Одеської обласної організації «Діаспора чеченського народу» Мусі Кєлоєву. Компанія що довгий час постачала нафтопродукти у морські порти одеського регіону.

Вартість монтажу модульного містечка на Херсонщині становить 12 мільйонів 750 тисяч 376 гривень, які виділять з місцевого бюджету. У 2024 році мають витратити 11 мільйонів гривень. Ще 1 мільйон 750 тисяч 376 гривень підряднику виплатять у 2025 році. Договір діятиме до 30 березня 2025 року. Разом з тим всі роботи мають бути завершені до 25 грудня 2024 року.

Кошторис будівництва модульного містечка. Скрін з тендеру на ProZorro

На самі будівельні роботи витратять 8 мільйонів 372 тисячі гривень. Сюди входять: оплата праці, вартість матеріалів і використання будівельної техніки. 1,4 мільйона гривень буде коштувати устаткування, яке встановлять в будиночках, мова йде про підключення резервного електроживлення та облаштування системи водозабезпечення. Також передбачені витрати на проєктні та вишукувальні роботи, а також на благоустрій території.

У Херсонській обласній військовій адміністрації «НикВести» повідомили, що планується встановити 4 споруди по 40 модулів кожна. У одній такій споруді зможуть розміститися 88 людей. Будівництво тимчасового модульного містечка передбачає розміщення 352 жителів, які втратили житло або були вимушені його покинути.

1 споруда складається з 40 модулів, в якій:

22 житлових модуля;

8 коридорних модулів;

2 модулі туалету;

2 модулі душові;

1 приміщення їдальня;

1 приміщення кімната відпочинку.

Характеристики модульного містечка. Дані надані Херсонською ОВА "НикВести"

На ділянці, де буде розташоване містечко вже провели розмінування, підготовлено ділянки для розміщення модулів, там уклали шар щебню та вивезли зайвий ґрунт. Також встановлено стовпи зовнішнього освітлення.

Вигляд модулів, з яких будують містечко. Фото від Херсонської ОВА

Схема розміщення модулів. Скрін документу від Херсонської ОВА

Загалом у Киселівці зараз проживає 1602 людини, до початку повномасштабного вторгнення там нараховувалося 2488 мешканців.

В Херсонській ОВА зазначили, що у селі через російські обстріли пошкоджено 294 житлових будинки та 5 зруйновано повністю.

У квітні минулого року повідомлялося, перші такі модульні будинки збирали на Миколаївщині, куди прибули вантажі з необхідними складниками. Зокрема, у Чорноморській сільській громаді планують створити ціле модульне містечко.

Також читайте матеріал «НикВести» про те, як на Миколаївщині використовують модульні будинки від ЄС.

Також повідомлялося, що росіяни в ніч проти 5 січня 2024 року здійснили повітряну атаку ударними безпілотниками, зокрема, по селу Високому Тягинської громади Херсонської області. Удари прийшлися по адміністративній будівлі та модульному містечку.