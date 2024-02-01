Сьогодні, 1 лютого, лідери 27 країн-членів Європейського Союзу досягнуть згоди щодо фінансової допомоги Україні.
Як інформує Reuters, про це заявив премʼєр-міністр Бельгії Олександр Де Кроо.
Він наголосив, що альтернативи компромісу щодо допомоги Україні між 27 країнами-членами ЄС немає і що така угода є надзвичайно важливою.
Видання зазначає, що Саміт ЄС, який відбудеться 1 лютого, розглядається як остання можливість досягти угоди щодо чотирирічного плану економічної допомоги Україні у розмірі 50 мільярдів євро — план, який зустрів запеклий опір з боку Угорщини.
Премʼєр-міністр Нідерландів Марк Рютте, також заявив, що він «обережно оптимістичний» щодо досягнення угоди, «якщо Угорщина готова піти на компроміс».
Нагадаємо, основною темою саміту в Брюсселі 1 лютого стане спроба досягти угоди щодо пакету фінансової допомоги Україні на суму 50 мільярдів євро на чотири роки, який було заблоковано Угорщиною на попередньому саміті у грудні.
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вже заявив, що готовий схвалити пакет, але за умови, що він переглядатиметься щороку і схвалюватиметься одноголосно.
Як відомо, лідери Європейського Союзу запропонують проводити щорічні дебати щодо запланованого пакета допомоги Україні у розмірі 50 мільярдів євро у спробі подолати опір з боку Угорщини.
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Сьогодні, 1 лютого, лідери 27 країн-членів Європейського Союзу досягнуть згоди щодо фінансової допомоги Україні.
Як інформує Reuters, про це заявив премʼєр-міністр Бельгії Олександр Де Кроо.
Він наголосив, що альтернативи компромісу щодо допомоги Україні між 27 країнами-членами ЄС немає і що така угода є надзвичайно важливою.
Видання зазначає, що Саміт ЄС, який відбудеться 1 лютого, розглядається як остання можливість досягти угоди щодо чотирирічного плану економічної допомоги Україні у розмірі 50 мільярдів євро — план, який зустрів запеклий опір з боку Угорщини.
Премʼєр-міністр Нідерландів Марк Рютте, також заявив, що він «обережно оптимістичний» щодо досягнення угоди, «якщо Угорщина готова піти на компроміс».
Нагадаємо, основною темою саміту в Брюсселі 1 лютого стане спроба досягти угоди щодо пакету фінансової допомоги Україні на суму 50 мільярдів євро на чотири роки, який було заблоковано Угорщиною на попередньому саміті у грудні.
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вже заявив, що готовий схвалити пакет, але за умови, що він переглядатиметься щороку і схвалюватиметься одноголосно.
Як відомо, лідери Європейського Союзу запропонують проводити щорічні дебати щодо запланованого пакета допомоги Україні у розмірі 50 мільярдів євро у спробі подолати опір з боку Угорщини.
|
Пропаганда російської імперії під час Першої світової війни та її сучасний відповідник: корені злаВіталій Новіков
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Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
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Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
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Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|