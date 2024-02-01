Премʼєр-міністр Бельгії Олександр Де Кроо. Фото з відкритих джерел

Сьогодні, 1 лютого, лідери 27 країн-членів Європейського Союзу досягнуть згоди щодо фінансової допомоги Україні.

Як інформує Reuters, про це заявив премʼєр-міністр Бельгії Олександр Де Кроо.

Він наголосив, що альтернативи компромісу щодо допомоги Україні між 27 країнами-членами ЄС немає і що така угода є надзвичайно важливою.

Видання зазначає, що Саміт ЄС, який відбудеться 1 лютого, розглядається як остання можливість досягти угоди щодо чотирирічного плану економічної допомоги Україні у розмірі 50 мільярдів євро — план, який зустрів запеклий опір з боку Угорщини.

Премʼєр-міністр Нідерландів Марк Рютте, також заявив, що він «обережно оптимістичний» щодо досягнення угоди, «якщо Угорщина готова піти на компроміс».

Нагадаємо, основною темою саміту в Брюсселі 1 лютого стане спроба досягти угоди щодо пакету фінансової допомоги Україні на суму 50 мільярдів євро на чотири роки, який було заблоковано Угорщиною на попередньому саміті у грудні.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вже заявив, що готовий схвалити пакет, але за умови, що він переглядатиметься щороку і схвалюватиметься одноголосно.

Як відомо, лідери Європейського Союзу запропонують проводити щорічні дебати щодо запланованого пакета допомоги Україні у розмірі 50 мільярдів євро у спробі подолати опір з боку Угорщини.