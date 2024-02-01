Проект «ОКО ЗА ОКО». Фото: Фонд «Повернись живим»

Волонтери збирають гроші на комплекси розвідки та знищення. Один із Пульстронів отримає 79-та окрема десантно-штурмова бригада з Миколаєва.

Фонд компетентної допомоги армії «Повернись живим» спільно з АЗК ОККО розпочали збір «ОКО ЗА ОКО 3».

Мета збору — 500 мільйонів гривень для Десантно-штурмових військ. За ці кошти планують закупити 10 бойових Пульстронів — комплексів розвідки та знищення вартістю 50 мільйонів гривень за один. У Пульстрон, зокрема, увійдуть ударні та розвідувальні дрони, транспорт, зв’язок і все необхідне для управління. Миколаївським десантникам також планують передати один із таких комплексів.

«Наш новий проєкт — це рекордний за сумою збір Фонду та бізнесу. Півмільярда гривень, які ми спільно акумулюємо, витратимо на допомогу рідним для мене Десантно-штурмовим військам. Забезпечимо роти ударних безпілотних авіаційних комплексів (РУБАК) у 10 підрозділах ДШВ. Безпілотники показують високу ефективність, а РУБАКи частково забирають на себе функцію артилерії, і за сприятливих умов можуть суттєво змінювати театр бойових дій», — коментує заступник директора Фонду «Повернись живим», ветеран Олег Карпенко.

У фонді «Повернись живим» зазначили, що це третій спільний проєкт з ОККО. Перший етам дав змогу акумулювати 325 мільйонів гривень на 25 авіаційних комплексів ШАРК. Під час другого етапу «ОКО ЗА ОКО» зібрано 400 мільйонів гривень на кулемети, 82-мм міномети і крупнокаліберні гранатомети для Сил ТрО.

Підтримати проєкт «ОКО ЗА ОКО 3» можна заправляючись на всіх АЗК ОККО брендовим пальним: 1 гривня з кожного літра Pulls 95 або Pulls Diesel автоматично «летить» на комплекси розвідки та знищення для ДШВ.

Також підтримати проєкт можна переказом на спецрахунок, або донатом на «банку».

У грудні 2023 року фонд «Повернись живим» передали 8 нових повнопривідних пікапів для військових миколаївської 10-ої морської авіаційної бригади.

Також повідомлялося, що у 2023 році Фонд компетентної допомоги армії «Повернись живим» передав миколаївській 79-ій окремій десантно-штурмовій бригаді допомогу на 34 мільйони 919 тисяч 723 гривні.