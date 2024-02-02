Компанія Google підписала найбільшу в історії угоду про купівлю-продаж електроенергії (PPA) з офшорними вітровими проєктами біля узбережжя Нідерландів.
Про це пише «Економічна правда».
Зазначається, що в рамках угоди Google погодився купувати 478 МВт електроенергії з двох нових вітроелектростанцій, розроблених консорціумами Crosswind та Ecowende, спільними підприємствами енергетичної компанії Shell та голландської комунальної компанії Eneco.
Google також оголосив про підписання менших договорів про розподіл електроенергії в Італії, Польщі та Бельгії, але не розкрив жодних фінансових деталей цих угод.
«Розробники проєктів з відновлюваної енергетики все частіше прив’язують свої обсяги виробництва електроенергії до довгострокових договорів купівлі-продажу електроенергії, щоб забезпечити безпеку доходів в той час, як корпоративні покупці прагнуть зафіксувати постачання і забезпечити досягнення цілей щодо використання екологічно чистої енергії», — йдеться в повідомленні.
Багато компаній зі схожими цілями наразі працюють на щорічній основі, узгоджуючи договори купівлі-продажу електроенергії або сертифікати на відновлювані джерела енергії зі своїм річним споживанням електроенергії.
Додається, що Google, однак, прагне співвіднести кожну годину використаної електроенергії з годиною виробництва чистої енергії, що, на думку прихильників цього методу, краще відображає фактичне використання енергії компаніями.
Нагадаємо, у перший рік повномасштабної війни російське вторгнення в Україну зруйнувало 90% потужностей вітроенергетики — вони виведені з експлуатації.
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Компанія Google підписала найбільшу в історії угоду про купівлю-продаж електроенергії (PPA) з офшорними вітровими проєктами біля узбережжя Нідерландів.
Про це пише «Економічна правда».
Зазначається, що в рамках угоди Google погодився купувати 478 МВт електроенергії з двох нових вітроелектростанцій, розроблених консорціумами Crosswind та Ecowende, спільними підприємствами енергетичної компанії Shell та голландської комунальної компанії Eneco.
Google також оголосив про підписання менших договорів про розподіл електроенергії в Італії, Польщі та Бельгії, але не розкрив жодних фінансових деталей цих угод.
«Розробники проєктів з відновлюваної енергетики все частіше прив’язують свої обсяги виробництва електроенергії до довгострокових договорів купівлі-продажу електроенергії, щоб забезпечити безпеку доходів в той час, як корпоративні покупці прагнуть зафіксувати постачання і забезпечити досягнення цілей щодо використання екологічно чистої енергії», — йдеться в повідомленні.
Багато компаній зі схожими цілями наразі працюють на щорічній основі, узгоджуючи договори купівлі-продажу електроенергії або сертифікати на відновлювані джерела енергії зі своїм річним споживанням електроенергії.
Додається, що Google, однак, прагне співвіднести кожну годину використаної електроенергії з годиною виробництва чистої енергії, що, на думку прихильників цього методу, краще відображає фактичне використання енергії компаніями.
Нагадаємо, у перший рік повномасштабної війни російське вторгнення в Україну зруйнувало 90% потужностей вітроенергетики — вони виведені з експлуатації.
|
Пропаганда російської імперії під час Першої світової війни та її сучасний відповідник: корені злаВіталій Новіков
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Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
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Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
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Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
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Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
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