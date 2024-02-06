Airbus 340-300 авіакомпанії Swiss. Фото: picture-alliance/Keystone/C. Merz

Найбільша авіакомпанія Швейцарії Swiss, яка є дочірньою компанією Lufthansa, змінює правила для персоналу. У майбутньому бортпровідникам буде дозволений пірсинг на обличчі та неголені ноги, чоловіки зможуть носити макіяж та лакувати нігті.

Про це повідомляє DW.

У майбутньому бортпровідникам буде дозволений видимий пірсинг на обличчі, а помада більше не буде обов’язковою для жінок. Також можна буде носити непрозорі колготки і використовувати медичні, як-от проти тромбозу. Також скасовується вимога щодо поголених ніг.

Стюардесам обох статей дозволяється носити макіяж і лак для нігтів. Татуювання та пірсинг дозволені та можуть бути видимими. Виняток полягає у тому, що обличчя та руки не повинні мати татуювання.

Жінкам-членам екіпажу також буде дозволено носити краватки, а під спідницю надягати взуття на шнурівці.

За даними luzernerzeitung.ch, поштовхом для нововведень стала, серед іншого, стаття у швейцарському журналі під назвою «Гейша небес — уніформа та сексизм», яка поставила під сумнів вимоги та правила щодо екіпажів літаків.

Swiss не єдина авіакомпанія, що пом’якшує правила стилю для свого екіпажу. Кілька років тому авіакомпанія airBaltic дозволила співробітникам робити татуювання або індивідуальну стрижку. В авіакомпанії Virgin Atlantic правила пом’якшили настільки, що скасували уніформу бортпровідників за статтю — чоловікам також дозволено носити спідниці.

Бельгійська дочірня компанія Lufthansa нещодавно частково дозволила видимі татуювання. Макіяж і лак для нігтів вже не є обов’язковими. Але для материнської компанії групи Lufthansa ніяких змін в інструкціях не планується, тому від працівників очікують «професійний зовнішній вигляд», який включає, серед іншого, «відповідний макіяж» для жінок і «доглянуту бороду» для чоловіків.

Раніше повідомлялося, що росіяни використовують сербську авіакомпанію Air Serbia, щоб літати до Європи та обійти загальноєвропейську заборону на польоти.