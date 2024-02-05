Сучасні технології надають нам безліч можливостей. Здійснюючи покупки у віддаленому форматі, ми заощаджуємо вільний час. Інтернет-шопінг має попит у людей різних вікових категорій і щодня модернізуються.

Напередодні новорічних свят, компанія Ашан пропонує робити покупки з вигодою для вашого гаманця. На сайті магазину можна оформити замовлення на найпопулярніші святкові продукти, не виходячи з дому. Онлайн-сервіс Zakaz.ua пропонує:

широкий асортимент товарів;

бонусні програми;

оперативність оформлення замовлення;

технічну підтримку;

лояльну цінову політику;

зручний та простий веб-ресурс;

свіжі та смачні продукти.

Безперечно, всі вищеперелічені переваги має оцінити кожен споживач, хто цінує свій час та сімейний бюджет.

Торговельна мережа не встановлює обмежень за вагою замовлення, регулярно проводить програми лояльності та пропонує купувати продукцію від найкращих виробників. Якщо вас цікавить вигідна співпраця з онлайн-супермаркетом, рекомендуємо заглянути в акційний розділ. Там можна знайти безліч цікавих торгових позицій за зниженою вартістю. Знижки можуть досягати до 50%. А якщо передплатити розсилку від мережі, то ви будете в курсі всіх новинок бонусної програми. Економити просто, якщо знати, де це можна зробити.

Асортимент спеціальних пропозицій від мережі Auchan

На головній сторінці торгового майданчика є слайд-шоу з акційними пропозиціями та зазначенням часових рамок їхньої актуальності. Дана промо-акція виглядає ефектно, де натиснувши на картинку, що випливає, ви можете перейти в перелік різних товарів. Додати до свого новорічного віртуального кошика можна позиції різних категорій, де серед них:

напої;

солодощі;

алкоголь;

декоративна косметика;

ялинкові прикраси та новорічні аксесуари;

подарункові набори;

приладдя для пакування презентів та багато іншого.

Звичайно ж, кожна позиція має вказівку ваги, вартості, типу упаковки, країни виробника, особливості складу, прикріплене якісне зображення.

Клієнти, які ставлять собі за мету шопитися з ексклюзивними знижками, рекомендуємо відстежувати новинки, підписавшись на офіційні сторінки в соціальних мережах. Ми ведемо Інстаграм, Фейсбук, Тік-Ток, Лінкедін. Підписка займе мінімум вашого часу, а економію ви відчуєте вже за першого замовлення.

Доставка товарів по всій Україні

Ашан знижки – приголомшлива можливість для тих, хто має обмежений сімейний бюджет і воліє не здійснювати імпульсивних покупок. Безумовно, знижена ціна на продукти – це не останнє, що торгова мережа готова запропонувати своїм клієнтам напередодні Нового Року. Перші два замовлення на суму від 900 грн. транспортування придбань буде безкоштовним. Перевезення продуктових наборів відбувається відповідно до всіх правил у спеціальних термо-сумках. Покупки ви отримаєте вчасно та швидко. З наступаючими святами!