Село Новогригорівка Шевченківської громади, березень 2023 року, фото: «НикВести»

Розмір збитків через пошкоджені та знищені об’єкти у Шевченківській громаді Миколаївської області складає понад 2 мільярда гривень.

Такі підрахунки громади станом на кінець жовтня 2023 року наводить Ukraїner у статті «Як відновлюють Миколаїв».

Там також вказується, що бюджет громади до вторгнення складав 150 мільйонів гривень, а 2023 року — близько 125 мільйонів гривень. Цих коштів вистачає лише на заробітні плати, комунальні платежі, аварійні ремонти.

Проте громаді вдалося залучити близько 100 мільйонів гривень додаткових надходжень, за які вона потроху відбудовується та змогла закупити комунальну техніку, адже частина її була втрачена під час бойових дій. У цьому допомогли Данія, Німеччина, Чехія.

Шевченківська громада під час війни

Шевченківська громада була окупована росіянами на початку повномасштабного вторгнення та звільнена 10 листопада 2022 року. Після цього місцеві жителі поділилися пережитим під час окупації військами РФ. Зокрема мешканець зруйнованого села Тернові Поди розповів, що росіяни перетворили його будинок на «пункт спостереження», а коли тікали вкрали навіть цвяхи.

«НикВести» побували у селах Шевченківської громади та показали, як виглядає Новогригорівка після 8 місяців російських обстрілів та селище Луч після цілодобових російських обстрілів. Водночас роботу в деокупованій громаді почали правоохоронні органи. Слідчі збирали докази воєнних злочинів військових РФ на території села Зелений Гай та Тернові поди.

У планах Шевченківської громади – будівництво 50 будинків з сендвіч-панелями як у Норвегії та будівництво нових багатоповерхівок у селі Луч. Про це йдеться у статті «НикВести» «Сучасні європейські містечка та логістичний хаб: що чекає на зруйновані росіянами села Миколаївщини».

Водночас єдині сучасні модульні будинки на території Миколаївської області встановили у Шевченківській громаді. Вони обладнані усім необхідним для комфортного проживання людини: туалетом, кухнею, ванною та меблями. Вартість одного складає 12,5 тисячі доларів, їх профінансували партнери з Бельгії.

В громаді також розглядають можливість будівництва заводу з переробки будівельних відходів від зруйнованих об’єктів та їх повторного використання для відбудови, а також зайнятися утилізацією небезпечних відходів руйнації, що містять азбест.