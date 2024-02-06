Армія США має на меті подвоїти виробництво ключових боєприпасів, які використовуються в Україні, до жовтня.
Про це заявив начальник відділу закупівель армії Даг Буш, повідомляє Defence One.
Зазначається, що у жовтні 2023 року було вироблено 28 тисяч снарядів. Планується, що виробництво вже у квітні цьогоріч складе 37 тисяч, а у жовтні — 60 тисяч.
Потім армія США сподівається швидко збільшити виробництво в 2025 році з трохи менше ніж 75 тисяч снарядів у квітні до 100 тисяч у жовтні, також показав слайд.
Це заплановане збільшення частково пов’язане з новою фабрикою, яку армія будує в Техасі.
— Це буде абсолютно новий спосіб виготовлення корпусу при використанні абсолютно нових технологій, — сказав Даг Буш.
Армія США вже різко збільшила виробництво 155-мм снарядів після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, при цьому місячні темпи виробництва зросли з 14 до 28 тисяч.
Зазначається, що Україна не може зрівнятися з РФ за кількістю боєприпасів, особливо великогабаритних артилерійських снарядів, таких як 155 мм. Наразі українські сили використовують близько 2 тисяч снарядів на день. Це у п'ять разів менше, ніж випускає Росія по позиціях українських захисників.
Нагадаємо, Франція пообіцяла, що з січня цього року щомісяця постачатиме Україні по 3 тисячі снарядів.
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
Армія США має на меті подвоїти виробництво ключових боєприпасів, які використовуються в Україні, до жовтня.
Про це заявив начальник відділу закупівель армії Даг Буш, повідомляє Defence One.
Зазначається, що у жовтні 2023 року було вироблено 28 тисяч снарядів. Планується, що виробництво вже у квітні цьогоріч складе 37 тисяч, а у жовтні — 60 тисяч.
Потім армія США сподівається швидко збільшити виробництво в 2025 році з трохи менше ніж 75 тисяч снарядів у квітні до 100 тисяч у жовтні, також показав слайд.
Це заплановане збільшення частково пов’язане з новою фабрикою, яку армія будує в Техасі.
— Це буде абсолютно новий спосіб виготовлення корпусу при використанні абсолютно нових технологій, — сказав Даг Буш.
Армія США вже різко збільшила виробництво 155-мм снарядів після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, при цьому місячні темпи виробництва зросли з 14 до 28 тисяч.
Зазначається, що Україна не може зрівнятися з РФ за кількістю боєприпасів, особливо великогабаритних артилерійських снарядів, таких як 155 мм. Наразі українські сили використовують близько 2 тисяч снарядів на день. Це у п'ять разів менше, ніж випускає Росія по позиціях українських захисників.
Нагадаємо, Франція пообіцяла, що з січня цього року щомісяця постачатиме Україні по 3 тисячі снарядів.