155-міліметрові снаряди на військовому складі Blue Grass у Кентуккі у 2022 році. Фото: Армія США/Дорі Віпл

Армія США має на меті подвоїти виробництво ключових боєприпасів, які використовуються в Україні, до жовтня.

Про це заявив начальник відділу закупівель армії Даг Буш, повідомляє Defence One.

Зазначається, що у жовтні 2023 року було вироблено 28 тисяч снарядів. Планується, що виробництво вже у квітні цьогоріч складе 37 тисяч, а у жовтні — 60 тисяч.

Потім армія США сподівається швидко збільшити виробництво в 2025 році з трохи менше ніж 75 тисяч снарядів у квітні до 100 тисяч у жовтні, також показав слайд.

Це заплановане збільшення частково пов’язане з новою фабрикою, яку армія будує в Техасі.

— Це буде абсолютно новий спосіб виготовлення корпусу при використанні абсолютно нових технологій, — сказав Даг Буш.

Армія США вже різко збільшила виробництво 155-мм снарядів після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, при цьому місячні темпи виробництва зросли з 14 до 28 тисяч.

Зазначається, що Україна не може зрівнятися з РФ за кількістю боєприпасів, особливо великогабаритних артилерійських снарядів, таких як 155 мм. Наразі українські сили використовують близько 2 тисяч снарядів на день. Це у п'ять разів менше, ніж випускає Росія по позиціях українських захисників.

Нагадаємо, Франція пообіцяла, що з січня цього року щомісяця постачатиме Україні по 3 тисячі снарядів.