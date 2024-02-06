Зануртеся в світ передових технологій нічного бачення з тепловізійним прицілом HikMicro Thunder Pro TE25.

З ним вам відкриються нові можливості для нічного спостереження та стрільби. Освійте його функції та переваги, щоб бути завжди впереду.

Основні технічні характеристики тепловізійних прицілів HikMicro Thunder Pro TE25

Забезпечте собі надзвичайну роздільну здатність та велике збільшення завдяки технічним параметрам HikMicro Thunder Pro TE25.

Великий діапазон температурного спектра

Висока чутливість матриці

Продумана система збільшення та фокусування

Чому обирають тепловізійний приціл HikMicro Thunder Pro TE25

Розкрийте всі переваги, які роблять HikMicro Thunder Pro TE25 вибором професіоналів та ентузіастів нічного бачення.

Точність та надійність на високому рівні

Простота використання для будь-якого користувача

Стійкість до експлуатації в різних умовах

Переваги тепловізійних прицілів HikMicro Thunder Pro TE25

Тепловізійний приціл HikMicro Thunder Pro TE25 насичений інноваціями та високотехнологічними рішеннями, які роблять його неперевершеним у своєму класі. Ось детальний огляд його переваг:

Висока роздільна здатність та збільшення: HikMicro Thunder Pro TE25 оснащений передовою оптикою, яка забезпечує високу роздільну здатність і потужне оптичне збільшення. Ви завжди будете мати чітке, деталізоване зображення навіть на великі відстані. Велике поле зору: із HikMicro Thunder Pro TE25 ви зможете охопити більше простору завдяки великому полю зору. Це важливо для швидкої і ефективної оцінки ситуації та визначення потенційних загроз. Висока чутливість та широкий діапазон температур: тепловізійний приціл HikMicro Thunder Pro TE25 працює в різноманітних умовах, включаючи екстремальні температурні умови. Його висока чутливість дозволяє вам виявляти теплові сліди навіть при мінімальних температурних коливаннях. Просте управління та інтуїтивний інтерфейс: HikMicro Thunder Pro TE25 оснащений інтуїтивним інтерфейсом, що робить його легким у використанні. Прості кнопки та настройки дозволяють швидко адаптувати приціл до вашого стилю користування. Компактний та легкий дизайн: зручність та маневреність - ключові характеристики HikMicro Thunder Pro TE25. Компактний та легкий дизайн робить його ідеальним для переносу, не обмежуючи ваш рух. Висока продуктивність батареї: технології енергозбереження в HikMicro Thunder Pro TE25 забезпечують тривалий термін служби батареї, щоб ви могли використовувати приціл протягом тривалого часу без перерви. Стабілізація зображення: забудьте про нестабільність. Система стабілізації HikMicro Thunder Pro TE25 гарантує чітке та стабільне зображення, навіть при русі. Неперевершена якість зображення у різних умовах освітлення: незалежно від того, чи це повний мрак чи яскравий день, HikMicro Thunder Pro TE25 вражатиме вас якістю отриманого зображення.

З HikMicro Thunder Pro TE25 ви отримаєте не тільки високотехнологічний тепловізійний приціл, але й інструмент, який вам потрібен для надійного та точного нічного бачення в будь-яких умовах.

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