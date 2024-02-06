Існує багато причин, чому пацієнту, який прийшов до стоматологічного кабінету, лікар пропонує робити реставрацію зубів, використовуючи сучасні імпланти. Частиною їх конструкції у таких випадках є абатменти.

Це своєрідний допоміжний елемент, що є перехідником між штифтом з титану (він замінює відсутній зубний корінь) і коронкою, що імітує справжній зуб. Коронку встановлюють на головку абатменту, яке у свою чергу прикручують до імпланту.

Стандартно абатменти виготовляють із медичного сплаву або кераміки. Використовують їх для кращої фіксації коронок у ротовій порожнині. Так стоматолог може отримати чітку лінію ясен та убезпечити пацієнта від потрапляння під неї шматочків їжі і не лише

Параметри вибору

Рішення про те, яке «приладдя» використовувати в процесі встановлення зубних імплантів, приймає лікар, враховуючи в кожному конкретному випадку особливості стану пацієнта та його ясен. А вибирати абатменти можна серед кількох видів, що відрізняються між собою за різними параметрами.

Є дві великі групи таких медичних виробів:

Універсальні (стандартні) – їх виготовляють за шаблонами різних розмірів та застосовують у тих випадках, коли ситуація типова та дозволяє використовувати штамповану продукцію; індивідуальні. Такі конструкції виготовляють за індивідуальними параметрами з огляду на всі особливості зубощелепного апарату пацієнта (прикус, форму зубів, стан ясен). Виглядають вони естетично, відрізняються від стандартних моделей функціональністю, ідеально щільним приляганням до ясна. Але й ціна у них вища.

Існує поділ виробів на тимчасові та постійні. Перші потрібні установки адаптаційного протеза і можуть використовуватися трохи більше 6 місяців, а другі ставлять весь період «життя» імплантів.

За типом конструкції розрізняють абатменти:

прямі (їх вважають найзручнішими, а використовують переважно для мостоподібних чи одиночних реставрацій);

кутові (між основою та посадковою основою є кут, ступінь нахилу якого залежить від анатомії пацієнта);

кулясті (для них характерна куляста головка, а застосовують їх у тих випадках, коли лікування та реконструкція потрібні в тому місці, де зуба немає вже давно, а кісткова тканина потоншала);

мультиюніт (якісні та міцні вироби з гвинтовим кріпленням, які можна знімати, не розпилюючи).

Існують також монолітні системи, де абатмент уже пов'язаний із імплантом. З такими конструкціями доступне негайне навантаження після одноетапної імплантації.

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