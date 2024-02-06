Існує багато причин, чому пацієнту, який прийшов до стоматологічного кабінету, лікар пропонує робити реставрацію зубів, використовуючи сучасні імпланти. Частиною їх конструкції у таких випадках є абатменти.
Це своєрідний допоміжний елемент, що є перехідником між штифтом з титану (він замінює відсутній зубний корінь) і коронкою, що імітує справжній зуб. Коронку встановлюють на головку абатменту, яке у свою чергу прикручують до імпланту.
Стандартно абатменти виготовляють із медичного сплаву або кераміки. Використовують їх для кращої фіксації коронок у ротовій порожнині. Так стоматолог може отримати чітку лінію ясен та убезпечити пацієнта від потрапляння під неї шматочків їжі і не лише
Рішення про те, яке «приладдя» використовувати в процесі встановлення зубних імплантів, приймає лікар, враховуючи в кожному конкретному випадку особливості стану пацієнта та його ясен. А вибирати абатменти можна серед кількох видів, що відрізняються між собою за різними параметрами.
Є дві великі групи таких медичних виробів:
Існує поділ виробів на тимчасові та постійні. Перші потрібні установки адаптаційного протеза і можуть використовуватися трохи більше 6 місяців, а другі ставлять весь період «життя» імплантів.
За типом конструкції розрізняють абатменти:
Існують також монолітні системи, де абатмент уже пов'язаний із імплантом. З такими конструкціями доступне негайне навантаження після одноетапної імплантації.
Купити абатменти, інструменти, різні пристрої та необхідне для лікування пацієнтів стомат обладнання можна на сайті компанії «ТС-Дентал ГРУП», яка працює в Україні з 2009 року.
У каталозі представлена продукція світових брендів, що відрізняється високою якістю, продуктивністю та надійністю в роботі.
Доставка по Україні здійснюється Новою поштою. З Києва та Дніпра є самовивіз.
Якщо потрібна дистанційна консультація, звертайтесь за телефоном або через форму зворотнього зв'язку на сайті.
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Існує багато причин, чому пацієнту, який прийшов до стоматологічного кабінету, лікар пропонує робити реставрацію зубів, використовуючи сучасні імпланти. Частиною їх конструкції у таких випадках є абатменти.
Це своєрідний допоміжний елемент, що є перехідником між штифтом з титану (він замінює відсутній зубний корінь) і коронкою, що імітує справжній зуб. Коронку встановлюють на головку абатменту, яке у свою чергу прикручують до імпланту.
Стандартно абатменти виготовляють із медичного сплаву або кераміки. Використовують їх для кращої фіксації коронок у ротовій порожнині. Так стоматолог може отримати чітку лінію ясен та убезпечити пацієнта від потрапляння під неї шматочків їжі і не лише
Рішення про те, яке «приладдя» використовувати в процесі встановлення зубних імплантів, приймає лікар, враховуючи в кожному конкретному випадку особливості стану пацієнта та його ясен. А вибирати абатменти можна серед кількох видів, що відрізняються між собою за різними параметрами.
Є дві великі групи таких медичних виробів:
Існує поділ виробів на тимчасові та постійні. Перші потрібні установки адаптаційного протеза і можуть використовуватися трохи більше 6 місяців, а другі ставлять весь період «життя» імплантів.
За типом конструкції розрізняють абатменти:
Існують також монолітні системи, де абатмент уже пов'язаний із імплантом. З такими конструкціями доступне негайне навантаження після одноетапної імплантації.
Купити абатменти, інструменти, різні пристрої та необхідне для лікування пацієнтів стомат обладнання можна на сайті компанії «ТС-Дентал ГРУП», яка працює в Україні з 2009 року.
У каталозі представлена продукція світових брендів, що відрізняється високою якістю, продуктивністю та надійністю в роботі.
Доставка по Україні здійснюється Новою поштою. З Києва та Дніпра є самовивіз.
Якщо потрібна дистанційна консультація, звертайтесь за телефоном або через форму зворотнього зв'язку на сайті.