Коллаж Work.ua

Новий рік 2024 розпочався з активного руху на ринку праці, приносячи з собою збільшення кількості шукачів та підвищення конкуренції. Це змусило роботодавців реагувати швидким підвищенням заробітної плати і підвищенням вимог до потенційних кандидатів. Детальніші аналізи цих та інших змін на ринку праці представлені в дослідженні Work.ua.

У січні показники свідчать про збереження тенденції до зростання середньої заробітної плати, яка тепер становить 19 500 гривень в Україні. Разом із цим, зросла і вимога до кандидатів, зокрема, у володінні англійською мовою, що все частіше згадується у вакансіях.

Статистика відновлення ринку праці України. Кількість вакансій у січні 2024 року до лютого 2022 року. Інфографіка Work.ua

Ринок праці відновився на 93%

За даними Work.ua, у січні 2024 року було опубліковано 91 021 вакансію, що на 6% менше, ніж у грудні 2023 року та на 7% менше, ніж у січні 2022 року. Проте, не всі регіони демонструють однакову динаміку відновлення ринку праці.

Найбільше збільшення кількості вакансій зафіксовано у Закарпатській (155%), Івано-Франківській (146%), та інших областях. Проте, області-лідери за кількістю вакансій залишаються стабільними, зокрема, Київська, Львівська та інші.

Області з найбільшою кількістю вакансій у січні та грудні проти минулого року, інфографіка Work.ua

Вимагають знання англійської мови

Наявність вимог щодо знання англійської мови стає все більш поширеним явищем, присутнім практично в кожній десятій вакансії.

У грудні спостерігалося зменшення кількості вакансій у деяких сферах, але одночасно в 7 категоріях кількість роботи зросла, зокрема, у сфері "Охорона, безпека", де активно розміщуються вакансії Сил оборони України.

У січні попит на фахівців у різних професіях значно зріс:

Кошторисник (+21% порівняно з груднем, 138 вакансій);

Корекційний педагог (+20%, 147);

Прессекретар (+20%, 139);

Сервісний інженер (+20%, 324);

Масажист (+18%, 267);

Фінансовий аналітик (+16%, 342);

Токар (+16%, 200);

Графічний дизайнер (+15%, 188);

Флорист (15%, 267);

Менеджер проєктів (+15%, 651).

Найбільша кількість вакансій пропонується для продавців-консультантів, менеджерів з продажу, бухгалтерів, водіїв, касирів, кухарів, вантажників, менеджерів з роботи з клієнтами, адміністраторів, торгових представників та комірників.

Кількість вакансій у різних категоріях знизилася внаслідок січневого падіння, але зросла активність роботодавців у пошуку ветеранів та пенсіонерів. Також, вимога до знання англійської мови стала більш поширеною.

У січні більшість шукачів вказали Київську область або дистанційну зайнятість як бажані регіони роботи. Кількість резюме зросла на 24% порівняно з груднем, збільшившись до 350 858. Конкуренція серед кандидатів зросла на 42%.

Найбільше відгуків на вакансії в грудні надходило від роботодавців із Київської, Вінницької, Волинської, Львівської та Харківської областей, у той час як найвищий рівень складнощів із відгуками кандидатів спостерігався у Херсонській, Закарпатській, Чернівецькій, Черкаській, Миколаївській та Чернігівській областях.

У січні конкуренція за дистанційну роботу перевищувала середні показники в п'ять разів. Бажання українців працювати онлайн виявилося надзвичайно високим, особливо на вакансіях, що вимагали спеціалізованих навичок, таких як Front-end розробник, верстальник, вебдизайнер, тестувальник, Android-програміст, відеомонтажер, Python-програміст, програміст Java.

Найбільша складність у пошуку фахівців спостерігалася у робітничих професіях і медичній сфері. У перелік посад з найнижчою конкуренцією у січні увійшли машиніст тепловоза, складач поїздів, фахівець із каменеобробки, гірник, онкохірург, ендокринолог, оториноларинголог, гастроентеролог, гірудотерапевт.

На платформі Work.ua роботодавці також можуть пропонувати вакансії шукачам. За співвідношенням кількості пропозицій до кількості вакансій найактивнішими були роботодавці, які шукали домогосподарок, рієлторів, поліцейських, операторів контакт-центру, менеджерів із розвитку, менеджерів із продажу, менеджерів по роботі з клієнтами, вчителів англійської, продавців-консультантів та промоутерів.

Побільшало жінок на ринку праці

Число жінок, які активно шукають роботу, зросло у січні. За даними Work.ua, серед 350 858 оновлених або створених резюме, 60% належали жінкам, тоді як 40% – чоловікам. Це свідчить про збільшення ролі жінок на ринку праці. Розподіл шукачів за віком і досвідом роботи не зазнав суттєвих змін порівняно з попередніми місяцями.

Розподіл кандидатів за досвідом, віком і статтю, інфографіка Work.ua

У січні значно зросла кількість кандидатів за різними професіями, такими як вишивальниця (+107% до грудня), SMM-спеціаліст (+99%), формувальник (+72%), страховий агент (+68%), офіс-менеджер (+68%), дієтолог (+67%), екскурсовод (+67%), кресляр (+66%), психіатр (+66%) та івент-менеджер (+64%).

Тенденція до зростання заробітної плати також продовжується, особливо для деяких професій. Наприклад, у січні зросли зарплати у страхуванні (+10% до грудня), охороні та безпеці (+6%), сільському господарстві (+5%), нерухомості (+4%) та роздрібній торгівлі (+3%).

Вакансії в Силах оборони — серед лідерів за зарплатами

Найбільш високі зарплати у Силах оборони України, зокрема для пілота дрона, стрільця, гранатометника та мінометника (понад 70 000 грн).

Також, в цивільних професіях (крім керівників та ІТ) високі зарплати отримують медіабаєри, водії-міжнародники, керамісти, рихтувальники, ендодонтисти, менеджери по роботі з супермаркетами, рієлтори, зубні техніки та інші.

За інформацією Work.ua