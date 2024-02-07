Халук Байрактар. Фото: Reuters/Umit Bektas

Протягом 12 місяців планують закінчити будівництва заводу з виробництва безпілотників Bayraktar в Україні.

Про це розповів генеральний директор турецької компанії Baykar Халук Байрактар в коментарі Reuters.

Після закінчення будівництва на заводі почнуть встановлювати обладнання. Планується, що там працюватимуть близкьо 500 людей.

— Наш завод будується... нам потрібно приблизно 12 місяців, щоб завершити будівництво, а потім ми перейдемо до внутрішніх машин, обладнання та організаційної структури. Завод в Україні буде великим, ми плануємо працевлаштувати близько 500 людей, — сказав Халук Байрактар.

Він зазначив, що потужність заводу становитиме близько 120 одиниць безпілотників щороку, але досі не ясно, чи буде виробництво на українському заводі зосереджено на моделі дронів TB2 чи TB3.

На запитання, чи можуть проблеми безпеки, пов’язані з поточною війною, викликати стурбованість щодо майбутнього заводу, гендиректор Baykar відповів, що плани «повністю просуваються вперед, і що ніщо не може їх зупинити».

Нагадаємо, що будівництво заводу почалося влітку минулого року.